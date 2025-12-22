Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 11 Gözaltı

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda 11 Kişi Gözaltına Alındı

Operasyon detayları ve ele geçirilenler

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14-16 Aralık tarihlerinde, savcılık koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen aramalarda, şüphelilerin iş yeri ve araçlarında çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ait buluntular arasında 30 bin adet tütünle doldurulmuş makaron, 6 bin adet boş makaron, 86 adet gümrük kaçağı parfüm ve 61 adet elektronik sigara likiti yer aldı.

Ayrıca aramalarda bir adet tabanca, bir adet tabanca şarjörü ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Toplam 11 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

