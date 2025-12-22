DOLAR
Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 11 Gözaltı

Niğde'de 14-16 Aralık'ta düzenlenen operasyonda kaçak tütün, parfüm, elektronik likit ve silah ele geçirildi; 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:25
Operasyon detayları ve ele geçirilenler

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 14-16 Aralık tarihlerinde, savcılık koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen aramalarda, şüphelilerin iş yeri ve araçlarında çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ait buluntular arasında 30 bin adet tütünle doldurulmuş makaron, 6 bin adet boş makaron, 86 adet gümrük kaçağı parfüm ve 61 adet elektronik sigara likiti yer aldı.

Ayrıca aramalarda bir adet tabanca, bir adet tabanca şarjörü ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Toplam 11 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

