Ordu’da sokakta uyuşturucu satanlara darbe: 12 tutuklama

Ordu’daki eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliden 12’si tutuklandı; çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:27
Ordu’da sokakta uyuşturucu satanlara darbe: 12 tutuklama

Ordu’da sokakta uyuşturucu satanlara darbe: 12 tutuklama

Operasyon ve ele geçirilen maddeler

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Altınordu ilçesinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen maddeler: 89 adet sentetik ecza, 16,08 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 8,30 gram metamfetamin, 7,76 gram esrar ve 2 adet ecstasy hap.

Gözaltılar ve adli süreç

Operasyon kapsamında yakalanan 14 şüpheli şahıs, ’uyuşturucu madde ticareti’ suçundan gözaltına alındı. Bir şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında 12 şüpheli tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetten açıklama

Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının şehrin her noktasında artarak devam edeceği bildirildi.

ADLİYEYE SEVK

ADLİYEYE SEVK

KÖPEK İLE ARAMA

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir merkezli 6 ilde fuhuş operasyonu: 6’sı yabancı 15 kadın kurtarıldı, 13 şüpheli yakalandı
2
Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 141.88 gr Bonzai Ele Geçirildi
3
Bursa'da Trafikte Uçan Tekmeli Kavga
4
Tekirdağ'da Heyelan: Şarköy Gaziköy-Uçmakdere Sahil Yolu Trafiğe Kapandı
5
Menteşe'de Kaybolan Ömriye Duman Karabağlar Yaylası'nda Ölü Bulundu
6
Konya Meram'da Apartmanda Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
7
Altındağ’da Kontrolsüz Kazı, 2 Katlı Bina Tahliye Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları