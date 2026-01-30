Ordu’da sokakta uyuşturucu satanlara darbe: 12 tutuklama

Operasyon ve ele geçirilen maddeler

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Altınordu ilçesinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen maddeler: 89 adet sentetik ecza, 16,08 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 8,30 gram metamfetamin, 7,76 gram esrar ve 2 adet ecstasy hap.

Gözaltılar ve adli süreç

Operasyon kapsamında yakalanan 14 şüpheli şahıs, ’uyuşturucu madde ticareti’ suçundan gözaltına alındı. Bir şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında 12 şüpheli tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetten açıklama

Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının şehrin her noktasında artarak devam edeceği bildirildi.

ADLİYEYE SEVK