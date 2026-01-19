Orhaneli'de Geceyi Aydınlatan Yangın: Süleymanbey Köyünde Ev Küle Döndü

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Süleymanbey köyünde gece çıkan yangında bir ev küle döndü; can kaybı yok, büyük maddi hasar ve inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:56
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:56
Gece saatlerinde çıkan yangın evin tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açtı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Süleymanbey köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Olay, köy sakinleri arasında üzüntüye neden oldu.

BURSA’NIN ORHANELİ İLÇESİNE BAĞLI SÜLEYMANBEY KÖYÜ’NDE ÇIKAN EV YANGININDA, İŞÇİDER GENEL BAŞKAN YARDIMCISI EKREM ALPAY’IN ANNESİ EMİNE ALPAY’A AİT EV TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları