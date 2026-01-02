Reyhanlı'da 465 Kilogram Ürün Toprağa Gömülerek İmha Edildi

Reyhanlı Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde okul çevresinde bulunan işletilere yönelik yürüttüğü denetimlerde halka sunulmak üzere bekleyen sağlıksız ürünleri tespit ederek imha etti.

Denetim ve ele geçirilen ürünler

Geçtiğimiz günlerde Reyhanlı ilçe merkezinde gerçekleştirilen kontrollerde, okul çevresinde faaliyet gösteren bakkal, market ve toptancı işletmelerinde satışa sunulmak üzere bekleyen ürünler bulundu. Denetimler sonucunda 15 kilogram temizlik ürünü, 100 kilogram çikolata ve şekerleme ürünü ve 350 kilogram süt tozu ve meyve suyu tozu olmak üzere toplam 465 kilogram halk sağlığını tehdit eden ürün ele geçirildi.

İmha işlemi ve belediye açıklaması

Ele geçirilen ürünler, ekipler tarafından açılan çukurlara gömülerek imha edildi. Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürü Doğan Beyazıt Batıray, vatandaşların sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Batıray, Başkan Ahmet Salman Yumuşak'ın talimatlarıyla Reyhanlı'da güvenli gıda ortamının sağlanması için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

