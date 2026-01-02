DOLAR
43,02 -0,14%
EURO
50,51 0,2%
ALTIN
6.049,54 -1,41%
BITCOIN
3.823.242,39 -0,69%

Reyhanlı'da 465 Kilogram Ürün Toprağa Gömülerek İmha Edildi

Reyhanlı'da okul çevresi denetimlerinde 15 kg temizlik ürünü, 100 kg çikolata/şekerleme, 350 kg süt ve meyve suyu tozu dahil toplam 465 kg ürün açılan çukurlara gömülerek imha edildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 08:55
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:22
Reyhanlı'da 465 Kilogram Ürün Toprağa Gömülerek İmha Edildi

Reyhanlı'da 465 Kilogram Ürün Toprağa Gömülerek İmha Edildi

Reyhanlı Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde okul çevresinde bulunan işletilere yönelik yürüttüğü denetimlerde halka sunulmak üzere bekleyen sağlıksız ürünleri tespit ederek imha etti.

Denetim ve ele geçirilen ürünler

Geçtiğimiz günlerde Reyhanlı ilçe merkezinde gerçekleştirilen kontrollerde, okul çevresinde faaliyet gösteren bakkal, market ve toptancı işletmelerinde satışa sunulmak üzere bekleyen ürünler bulundu. Denetimler sonucunda 15 kilogram temizlik ürünü, 100 kilogram çikolata ve şekerleme ürünü ve 350 kilogram süt tozu ve meyve suyu tozu olmak üzere toplam 465 kilogram halk sağlığını tehdit eden ürün ele geçirildi.

İmha işlemi ve belediye açıklaması

Ele geçirilen ürünler, ekipler tarafından açılan çukurlara gömülerek imha edildi. Reyhanlı Belediyesi Zabıta Müdürü Doğan Beyazıt Batıray, vatandaşların sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Batıray, Başkan Ahmet Salman Yumuşak'ın talimatlarıyla Reyhanlı'da güvenli gıda ortamının sağlanması için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

HATAY'DA OKUL ÇEVRELERİNDE BULUNAN İŞLETMELERE YÖNELİK YAPILAN DENETİMLERDE ELE GEÇİRİLEN 465...

HATAY'DA OKUL ÇEVRELERİNDE BULUNAN İŞLETMELERE YÖNELİK YAPILAN DENETİMLERDE ELE GEÇİRİLEN 465 KİLOGRAM ÜRÜN TOPRAĞA GÖMÜLEREK İMHA EDİLDİ.

HATAY'DA OKUL ÇEVRELERİNDE BULUNAN İŞLETMELERE YÖNELİK YAPILAN DENETİMLERDE ELE GEÇİRİLEN 465...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antakya'da Sünger Deposu Yangını Hızlı Müdahaleyle Kontrol Altında
2
Erzurum'da Mahsur Kalan Sürücüler Off-road Ekipleriyle Kurtarıldı
3
Eskişehir'de Feci Kaza: 1'i Ağır, 2 Yaralı
4
Kurubaş Geçidi Ulaşıma Açıldı — Van'da Trafik Yeniden Sağlandı
5
Bilecik'te Tehdit Suçundan Aranan Rıdvan Ö. Jandarma Yakaladı
6
Karabük’te 80 santimetre karda 88 yaşındaki kadın güçlükle taşındı
7
Bakırköy Adliyesi 2025 Bilançosu: 161 bin 129 Dosya İntikal Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları