Samsun Çarşamba'da Kayıp Balıkçı Muharrem Sevgili 1 Yıldır Bulunamadı

Samsun Çarşamba'da 22 Aralık 2024'te kaybolan 52 yaşındaki Muharrem Sevgili, MURATIM 55'teki tekne kazasının ardından 1 yıldır bulunamadı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:17
Samsun Çarşamba'da Kayıp Balıkçı Muharrem Sevgili 1 Yıldır Bulunamadı

Samsun Çarşamba'da Kayıp Balıkçı Muharrem Sevgili 1 Yıldır Bulunamadı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde geçen yıl denizde kaybolan 52 yaşındaki balıkçı, aradan geçen bir yıla rağmen bulunamadı.

Arama çalışmaları ve bulgular

Olay, 22 Aralık 2024 tarihinde Costal Limanı’ndan denize açılan ve Yeşilırmak açıklarında ilerlerken kendilerinden haber alınamayan MURATIM 55 isimli balıkçı teknesiyle ilgili olarak başladı. Teknedeki kişiler arasında 52 yaşındaki Muharrem (Muammer) Sevgili ile 45 yaşındaki Halil Kayış bulunuyordu.

Günler süren aramalar sonucunda Halil Kayış’ın cansız bedeni, 27 Aralık 2024 gecesi Karabahçe Mahallesi sahilinde bulundu. Ancak teknede bulunan Muammer Sevgili’ye tüm aramalara rağmen ulaşılamadı.

Sevgili’nin, Karabahçe açıklarında balık teknesinin batması sonucu denizde kaybolduğu değerlendiriliyor. Ailesi ve yakınları, Sevgili için gıyabi cenaze namazı kılınmasına karar verdi.

Gıyabi cenaze namazı

Muammer Sevgili için gıyabi cenaze namazı, 24 Aralık Çarşamba günü Karabahçe Mahallesi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak.



SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ YIL DENİZDE KAYBOLAN BALIKÇI MUAMMER SEVGİLİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINACAK.

