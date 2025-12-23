DOLAR
Samsun'da motosiklet kazası: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti, sürücü adliyeye sevk edildi

Samsun Atakum'da 18 yaşındaki motosikletli Miraç Birinci yaşamını yitirdi; otomobil sürücüsü Yunus İsmail P. 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:22
Kaza ayrıntıları

Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre Miraç Birinci (18) idaresindeki 55 APM 641 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan Yunus İsmail P. (24) yönetimindeki 55 AU 028 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet refüjdeki ağaca çarparak otomobilin önüne düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Miraç Birinci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma ve adli süreç

Otomobil sürücüsü Yunus İsmail P., Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki sorgusunun tamamlanmasının ardından sürücü, 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

MİRAÇ BİRİNCİ HAYATINI KAYBETTİ.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YUNUS İSMAİL PAK (24) GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

