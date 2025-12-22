Samsun'da sivil polis paniği: Yabancı uyruklu şahıs balkona çıktı

İlkadım, 19 Mayıs Mahallesi, Süleymaniye Caddesi adresinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3. katta oturan yabancı uyruklu bir kişi kapısını çalan sivil polisleri görünce panikledi.

Olayın detayları

Sivil polisler bir soruşturma kapsamında kapıyı çaldığında, gelenlerin polis olduğuna inanmayarak kendisine zarar verileceğini düşünen şahıs balkona çıktı. Balkon korkuluklarını aşarak alt kattaki tentenin üzerine basan kişi, çevredekilere ve polislere "Polise haber verin" diye yardım çağrısında bulundu.

Güvenlik ve ikna çabası

Sokaktaki sivil polisler kendilerinin polis olduğunu söyleyip şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Alt kattaki komşular, şahsın düşme ihtimaline karşı büyük endişe yaşadı ve balkonda bulunan kişiyi eve dönmesi için ikna etmeye uğraştı. Kısa süreli panik ortamının ardından şahıs, kapısına gelenlerin polis olduğuna ikna oldu, balkondan içeri girip evine döndü ve polislere kapıyı açtı.

