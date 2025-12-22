DOLAR
42,81 -0,04%
EURO
50,41 -0,49%
ALTIN
6.082,5 -1,84%
BITCOIN
3.823.268,38 -1,2%

Samsun'da sivil polis paniği: Yabancı uyruklu şahıs balkona çıktı

Samsun İlkadım'da sivil polis kapısını çalınca panikleyen yabancı uyruklu kişi balkona çıkarak yardım istedi; çevredekiler ve polisler ikna etti.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:47
Samsun'da sivil polis paniği: Yabancı uyruklu şahıs balkona çıktı

Samsun'da sivil polis paniği: Yabancı uyruklu şahıs balkona çıktı

İlkadım, 19 Mayıs Mahallesi, Süleymaniye Caddesi adresinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, 3. katta oturan yabancı uyruklu bir kişi kapısını çalan sivil polisleri görünce panikledi.

Olayın detayları

Sivil polisler bir soruşturma kapsamında kapıyı çaldığında, gelenlerin polis olduğuna inanmayarak kendisine zarar verileceğini düşünen şahıs balkona çıktı. Balkon korkuluklarını aşarak alt kattaki tentenin üzerine basan kişi, çevredekilere ve polislere "Polise haber verin" diye yardım çağrısında bulundu.

Güvenlik ve ikna çabası

Sokaktaki sivil polisler kendilerinin polis olduğunu söyleyip şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Alt kattaki komşular, şahsın düşme ihtimaline karşı büyük endişe yaşadı ve balkonda bulunan kişiyi eve dönmesi için ikna etmeye uğraştı. Kısa süreli panik ortamının ardından şahıs, kapısına gelenlerin polis olduğuna ikna oldu, balkondan içeri girip evine döndü ve polislere kapıyı açtı.

SAMSUN'DA YABANCI UYRUKLU ŞAHIS KAPISINA GELEN SİVİL POLİSLERDEN KORKUP PANİKLE BALKONA ÇIKARAK...

SAMSUN'DA YABANCI UYRUKLU ŞAHIS KAPISINA GELEN SİVİL POLİSLERDEN KORKUP PANİKLE BALKONA ÇIKARAK ÇEVREDEN YARDIM İSTEYİP POLİSE HABER VERİN DEYİNCE YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ VE EVE GİRMESİ İÇİN GÜÇLÜKLE İKNA EDİLDİ.

SAMSUN'DA YABANCI UYRUKLU ŞAHIS KAPISINA GELEN SİVİL POLİSLERDEN KORKUP PANİKLE BALKONA ÇIKARAK...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de kadın cinayeti davasında mütalaa: Sanıklara ağırlaştırılmış müebbet talebi
2
Bursa İnegöl'de Asansör Montajı Yapan Tekniker 500 Volt Akıma Kapıldı
3
Safranbolu Kuyumcu Soygununda Mahkeme Kararı: 13 Yıl Hapis
4
Kula'da Yangına Giden İtfaiye Aracı Takla Attı: 1 Yaralı
5
Topkapı'da T4 Tramvay Raydan Çıktı — Yolcular Tahliye Edildi
6
Safranbolu Kuyumcu Soygununda Karar: Sanıklara Hapis Cezası
7
Elysee Sarayı'nda Porselen Hırsızlığı: 3 Gözaltı, 100 Parça Ele Geçirildi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi