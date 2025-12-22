DOLAR
Şanlıurfa'da Yapay Zeka Destekli Denetimde 291 Kaçak Trafo Bulundu

Dicle Elektrik'in yapay zeka destekli drone kontrollerinde Şanlıurfa'da 291 kaçak trafo tespit edildi; 2 trafoya savcılık kararıyla el konuldu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 11:11
Şanlıurfa'da yapay zeka destekli denetimde 291 kaçak trafo tespit edildi

Dicle Elektrik ekiplerinin kasım ayındaki saha taramalarında, yapay zeka destekli dronlar aracılığıyla gerçekleştirilen denetimlerde 291 adet kayıt dışı trafo belirlendi. Denetimler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle tarımsal sulama alanlarına odaklandı.

Kontroller Akçakale, Harran, Viranşehir ve Siverek ilçelerindeki tarlaları kapsadı. Hasadın sona ermesiyle yoğunlaşan incelemelerde, trafoların toplam gücünün 40 bin kilo-volt-amper (kVA) olduğu kayıtlara geçti. Bu trafoların lisanssız ve kaçak kullanımın yanı sıra bölgedeki diğer abonelerin enerji arzını olumsuz etkilediği vurgulandı.

İki trafoya savcılık kararıyla el konuldu

160 kVA, diğerinin gücü ise 100 kVA olarak açıklandı.

Şirket ekipleri, jandarmanın aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde trafolarla bağlantılı pano ve direklere de müdahale etti. Dicle Elektrik yetkilileri, kaçak elektrik kullanımının hem ekonomik hem de toplumsal zararlara yol açtığını belirterek denetimlerin artarak süreceğini ifade etti.

Kaçak trafoların tespitinin ardından Dicle Elektrik avukatları tarafından savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu. Kayıt dışı kullanımdan kaynaklanan trafolara ancak adli mercilerden alınan kararlarla müdahale edilebildiği; mobilize şekilde römorklara yüklenerek farklı bölgelere taşınma riski taşıyan trafolar nedeniyle hukuki sürecin hızla ilerlemesinin önem kazandığı bildirildi.

