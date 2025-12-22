Şanlıurfa'da Yapay Zeka Destekli Denetimde 291 Kaçak Trafo Bulundu

Şanlıurfa'da yapay zeka destekli denetimde 291 kaçak trafo tespit edildi

Dicle Elektrik ekiplerinin kasım ayındaki saha taramalarında, yapay zeka destekli dronlar aracılığıyla gerçekleştirilen denetimlerde 291 adet kayıt dışı trafo belirlendi. Denetimler, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle tarımsal sulama alanlarına odaklandı.

Kontroller Akçakale, Harran, Viranşehir ve Siverek ilçelerindeki tarlaları kapsadı. Hasadın sona ermesiyle yoğunlaşan incelemelerde, trafoların toplam gücünün 40 bin kilo-volt-amper (kVA) olduğu kayıtlara geçti. Bu trafoların lisanssız ve kaçak kullanımın yanı sıra bölgedeki diğer abonelerin enerji arzını olumsuz etkilediği vurgulandı.

İki trafoya savcılık kararıyla el konuldu