Şanlıurfa Viranşehir’de Seyir Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Şanlıurfa Viranşehir’de Seyir Halindeki Araca Silahlı Saldırı

Kışla Mahallesi'nde araç tarandı, sürücü yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Kışla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki ve 34 NJ 5685 plakalı otomobilin sürücüsü M.A., henüz belirlenemeyen bir nedenle kişi ya da kişiler tarafından silahla hedef alındı.

Saldırı sonucunda yaralanan M.A. için sağlık ekipleri ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri, olay çevresinde geniş önlemler alırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

