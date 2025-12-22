DOLAR
Bursa'da Yangın: Çöken Tavan İtfaiyecileri Son Anda Kurtardı

Osmangazi'de çıkan yangında çöken tavanı son anda fark eden itfaiye ekipleri faciadan döndü; görüntüler anbean kaydedildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:10
Osmangazi, Bahar Mahallesi — Gece saatlerinde

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesindeki 3 katlı binanın en üst katında gece saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede daireyi sardı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredekiler tarafından fark edilerek Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirildi.

Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun duman ve alevlere rağmen söndürme çalışmalarına girdi. Müdahale sırasında yangının etkisiyle tavanın bir bölümünün aniden çökmesi tehlikeli bir duruma yol açtı; ancak ekiplerin dikkati ve zamanında müdahalesi sayesinde muhtemel bir facia kıl payı atlatıldı.

Yaşananlar güvenlik kameralarına anbean yansırken, görüntüler itfaiyecilerin zamanla yarışan ve hayatlarını riske alan çalışmalarında tedbirli davranmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

