Siirt'te Öldürülen Kadının Altınları Kuyumcuda Bozuldu

Siirt'te öldürülen kadının çalınan altınlarının kuyumcuda bozulduğu anlar kamerada

Olay ve soruşturma

Siirt'in Barış Mahallesi'ndeki lojmanda 17 Aralık tarihinde evinde bıçaklanarak öldürülen 39 yaşındaki Gülhan Börülce olayına ilişkin soruşturma sürüyor. Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan 2’si kadın 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden komşular Ş.K. (32) ve eşi F.K. (29) adliyeye sevk edildi. Diğer iki zanlı ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Sorgu ve tutuklama

Emniyetteki ifadesinde Ş.K., komşuları Gülhan Börülce'yi öldürdüğünü itiraf etti. Ş.K. ve eşi F.K., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Olayla bağlantılı olarak çalındığı belirtilen altınların bir kuyumcuda bozdurulduğu anlara ait güvenlik kamerası kaydı da ortaya çıktı. Görüntülerde, zanlının altınları kuyumcuya verdiği ve satış işleminin gerçekleştirildiği görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma ve yargılama işlemleri devam ediyor.

