Sivas Gemerek'te Sis Nedeniyle Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

Kaza Detayları

Kaza, Gemerek ilçesi Etlik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.S. idaresindeki 52 LH 500 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen Y.Y. idaresindeki 68 EZ 777 plakalı tıra çarptı.

Ardından A.A. idaresindeki 58 ADZ 971 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, yine kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı. Zincirleme kazanın devamında Y.P. yönetimindeki 34 TD 4643 plakalı otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada Y.P., A.P., A.A., M.E., S.E., Z.E. ve N.E. olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayda etkili olduğu bildirilen hava koşulu yoğun sis olarak kaydedildi.

