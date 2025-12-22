DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,28 -0,23%
ALTIN
6.077,34 -1,76%
BITCOIN
3.839.604,41 -1,64%

Sultandağı Huzur Uygulamasında Kurallara Uymayanlara 62 bin 567 TL Ceza

Afyonkarahisar Sultandağı’nda düzenlenen huzur uygulamasında 6 sürücüye toplam 62 bin 567 TL idari para cezası uygulandı; 186 şahıs ve 109 araç sorgulandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:27
Sultandağı Huzur Uygulamasında Kurallara Uymayanlara 62 bin 567 TL Ceza

Sultandağı Huzur Uygulamasında Kurallara Uymayanlara 62 bin 567 TL Ceza

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği huzur uygulamasında kurallara uymayan sürücülere yönelik işlemler yapıldı.

Denetim Detayları

Uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı. Yapılan kontrollerde 186 şahıs ve 109 araç ile ilgili evrak sorgulaması gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 6 araç sürücüsüne toplam 62 bin 567 TL idari para cezası uygulandı.

İş Yeri Denetimleri

Gerçekleştirilen iş yeri denetimlerinde 3 adet kesici alet ele geçirildi ve bu konu ile ilgili olarak adli işlem başlatıldı. Ayrıca iş yerlerine yönelik olarak tütün mamullerinin tüketilmesi kapsamında idari işlemler yapıldığı bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMASINDA...

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMASINDA KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE TOPLAMDA 62 BİN 567 TL PARA CEZASI KESİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya'da 2025'te Binden Fazla Yasa Dışı İHA Uçuşu Tespit Edildi
2
Akyazı’da Gaz Pedalının Takılması Sonrası Citroen Beton Çite Çarparak Yan Yattı
3
Bursa'da Meclis Üyesi Özlem Bodur'a Trafikte Saldırı: Zanlı Tutuklandı
4
Antalya'da falezlerde balık tutan 60 yaşındaki adam yaralandı
5
Fethiye'de Ev Yangını: 92 Yaşındaki Nuriye Şahin Yaşamını Yitirdi
6
Bursa'da Yangın: Çöken Tavan İtfaiyecileri Son Anda Kurtardı
7
Bilecik Söğüt’te Trafik Kazası — 2 Yaralı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi