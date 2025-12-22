Sultandağı Huzur Uygulamasında Kurallara Uymayanlara 62 bin 567 TL Ceza

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği huzur uygulamasında kurallara uymayan sürücülere yönelik işlemler yapıldı.

Denetim Detayları

Uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı. Yapılan kontrollerde 186 şahıs ve 109 araç ile ilgili evrak sorgulaması gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 6 araç sürücüsüne toplam 62 bin 567 TL idari para cezası uygulandı.

İş Yeri Denetimleri

Gerçekleştirilen iş yeri denetimlerinde 3 adet kesici alet ele geçirildi ve bu konu ile ilgili olarak adli işlem başlatıldı. Ayrıca iş yerlerine yönelik olarak tütün mamullerinin tüketilmesi kapsamında idari işlemler yapıldığı bildirildi.

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMASINDA KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE TOPLAMDA 62 BİN 567 TL PARA CEZASI KESİLDİ.