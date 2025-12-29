Yalova'da DEAŞ Operasyonunda Çatışma: 7 Polis Yaralandı
Operasyon ve müdahale
Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonu sırasında teröristler ile polis arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 7 polis yaralandı. Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Operasyon sürerken, Bursa'dan özel harekat ekiplerinin bölgeye destek için geldiği bildirildi.
