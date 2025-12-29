DOLAR
42,92 -0,05%
EURO
50,52 0,17%
ALTIN
6.221,57 0,48%
BITCOIN
3.865.048,84 -2,78%

Yalova'da DEAŞ Operasyonunda Çatışma: 7 Polis Yaralandı

Yalova'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda çıkan çatışmada 7 polis yaralandı; yaralılar Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, Bursa'dan özel harekat desteği gönderildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 08:09
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 08:09
Yalova'da DEAŞ Operasyonunda Çatışma: 7 Polis Yaralandı

Yalova'da DEAŞ Operasyonunda Çatışma: 7 Polis Yaralandı

Operasyon ve müdahale

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonu sırasında teröristler ile polis arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 7 polis yaralandı. Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Operasyon sürerken, Bursa'dan özel harekat ekiplerinin bölgeye destek için geldiği bildirildi.

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne operasyonda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne operasyonda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 23 Yıl Hapisle Aranan Firari M.B. Jandarmaya Yakalandı
2
Avcılar'da Seyir Halindeki Minibüs Alev Aldı — Güvenlik Kamerası Görüntüsü
3
Antakya'da Seyir Halindeki TOFAŞ Otomobil Alevlere Teslim Oldu
4
Ayşe Tokyaz Davası Bugün Başlıyor: Cemil Koç ve 9 Sanık Hakim Karşısında
5
Acıpayam'da Otomobil Park Halindeki Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı yolunda kaza: 5 yaralı
7
Mersin'de Kurşunlama ve Yaralama: 4 Şüpheli Yakalandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı