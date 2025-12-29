Eskişehir Şehir Hastanesi Otoparkında Yangın: 2 Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Olay anı cep telefonu kamerasında

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen yangın, otoparkta bulunan araçların kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Olay anı cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, D Blok Otoparkı'nda bulunan bir otomobilde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki başka bir araca daha sıçradı.

Yükselen alevler çevreyi aydınlatırken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangın sonucunda 34 DB 310 ve 26 AJY 261 plakalı otomobiller kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.

