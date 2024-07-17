ABD'de Trump'a suikast girişimi! Zanlı Thomas Matthew Crooks'a azmetirenler hala belirsiz

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİNDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR



ABD'de eski başkan Donald Trump’a yönelik suikast girişiminde bulunan zanlı Thomas Matthew Crooks'un bu saldırıyı nasıl planladığı ve neden gerçekleştirdiği konusunda belirsizlik devam ediyor. FBI, Trump'a yönelik bu suikast girişimini henüz tam olarak aydınlatabilmiş değil. Eski başkanın adaylığının resmen onaylandığı Cumhuriyetçi Parti'nin Milwaukee’deki ulusal kongresi devam ederken 13 Temmuz'da gerçekleştirilen saldırıyla ilgili sorular cevap bekliyor.

FBI'IN SORUŞTURMA ÇALIŞMALARI

ABD basınına yansıyan haberlere göre, FBI’ın Crooks’un cep telefonuna erişim için şifresini kırdığı, bilgisayarını, evini ve arabasını incelediği belirtiliyor. Ayrıca, 100’den fazla kişiyle görüşülmesine rağmen, zanlının Trump’a yönelik bu saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusunda hala bir sonuca varılamadı. Yetkililer, şu ana kadar "anlamlı hiçbir ipucu" bulunamadığını ifade ediyor.

Soruşturma devam ettiği için ismini gizli tutarak AP’ye bilgi veren yetkililer, Crooks’un arkasında Trump'ı hedef alma nedenini açıklayan herhangi bir yazı, intihar notu, sosyal medya açıklaması veya başka bir gösterge bulunmadığını belirtiyor. FBI’ın soruşturmasında, saldırganın bu suikast girişimini tek başına mı yaptığı yoksa başkalarıyla birlikte mi hareket ettiği konusundaki belirsizlik hala sürüyor.

CROOKS'UN PROFİLİ VE GEÇMİŞİ

Yetkililer, Thomas Matthew Crooks’u tanıyanların onu “kendi başına oturan, kimseyle konuşmayan garip bir çocuk” olarak tarif ettiklerini belirtti. Crooks, arkadaşları tarafından genellikle av kıyafetine benzer elbiseler giymesi nedeniyle alay edilen ve zaman zaman zorbalığa uğrayan bir genç olarak tanımlanıyor. Lise yıllarında okulun tüfek takımına girmeye çalıştığı, ancak nişancılığında zayıf olması nedeniyle reddedildiği bilgisi de paylaşıldı.

Crooks, liseden sonra gittiği iki yıllık üniversitede mühendislik alanında derece ile mezun olacak kadar zekiydi. Siyasi olarak Cumhuriyetçi Parti’ye kayıtlıydı, ancak 2021’de Demokrat Parti'ye 15 dolar bağışta bulunduğu tespit edildi.

Trump’a ateş açan zanlının evinde, saldırıdan bu yana polis şeridi çekilerek incelemeler sürüyor. Yetkililere göre, Crooks’un babası, sorgusunda, saldırının olduğu gün oğlunun kendisine ait AR-15 silahını alarak atış poligonuna gittiğini düşündüğünü söyledi. Crooks gün boyu eve dönmeyince, babası gece saat 23.00 sularında polisi arayarak oğlunun “kayıp” olduğunu bildirdi.



SUİKAST GİRİŞİMİ VE SONRASI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki seçim mitinginde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış ve ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış ve incelemelerin ardından saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

FBI, saldırganın bu suikast girişimini neden ve nasıl gerçekleştirdiğini çözmek için çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar elde edilen ipuçları yetersiz kalırken, yetkililer Crooks’un arkasında bir motivasyon olup olmadığını anlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Amerikan halkı, Trump’a yönelik bu suikast girişiminin arkasındaki gerçekleri öğrenmeyi bekliyor.

