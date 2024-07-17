Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD'de Trump'a suikast girişimi! Zanlı Thomas Matthew Crooks'a azmetirenler hala belirsiz

ABD'de eski başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un bu saldırıyı neden ve nasıl planladığı hala belirsizliğini koruyor. FBI'ın soruşturması devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 21:50
ABD'de Trump'a suikast girişimi! Zanlı Thomas Matthew Crooks'a azmetirenler hala belirsiz

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİNDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

ABD'de eski başkan Donald Trump’a yönelik suikast girişiminde bulunan zanlı Thomas Matthew Crooks'un bu saldırıyı nasıl planladığı ve neden gerçekleştirdiği konusunda belirsizlik devam ediyor. FBI, Trump'a yönelik bu suikast girişimini henüz tam olarak aydınlatabilmiş değil. Eski başkanın adaylığının resmen onaylandığı Cumhuriyetçi Parti'nin Milwaukee’deki ulusal kongresi devam ederken 13 Temmuz'da gerçekleştirilen saldırıyla ilgili sorular cevap bekliyor.

FBI'IN SORUŞTURMA ÇALIŞMALARI

ABD basınına yansıyan haberlere göre, FBI’ın Crooks’un cep telefonuna erişim için şifresini kırdığı, bilgisayarını, evini ve arabasını incelediği belirtiliyor. Ayrıca, 100’den fazla kişiyle görüşülmesine rağmen, zanlının Trump’a yönelik bu saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusunda hala bir sonuca varılamadı. Yetkililer, şu ana kadar "anlamlı hiçbir ipucu" bulunamadığını ifade ediyor.

Soruşturma devam ettiği için ismini gizli tutarak AP’ye bilgi veren yetkililer, Crooks’un arkasında Trump'ı hedef alma nedenini açıklayan herhangi bir yazı, intihar notu, sosyal medya açıklaması veya başka bir gösterge bulunmadığını belirtiyor. FBI’ın soruşturmasında, saldırganın bu suikast girişimini tek başına mı yaptığı yoksa başkalarıyla birlikte mi hareket ettiği konusundaki belirsizlik hala sürüyor.

CROOKS'UN PROFİLİ VE GEÇMİŞİ

Yetkililer, Thomas Matthew Crooks’u tanıyanların onu “kendi başına oturan, kimseyle konuşmayan garip bir çocuk” olarak tarif ettiklerini belirtti. Crooks, arkadaşları tarafından genellikle av kıyafetine benzer elbiseler giymesi nedeniyle alay edilen ve zaman zaman zorbalığa uğrayan bir genç olarak tanımlanıyor. Lise yıllarında okulun tüfek takımına girmeye çalıştığı, ancak nişancılığında zayıf olması nedeniyle reddedildiği bilgisi de paylaşıldı.

Crooks, liseden sonra gittiği iki yıllık üniversitede mühendislik alanında derece ile mezun olacak kadar zekiydi. Siyasi olarak Cumhuriyetçi Parti’ye kayıtlıydı, ancak 2021’de Demokrat Parti'ye 15 dolar bağışta bulunduğu tespit edildi.

Trump’a ateş açan zanlının evinde, saldırıdan bu yana polis şeridi çekilerek incelemeler sürüyor. Yetkililere göre, Crooks’un babası, sorgusunda, saldırının olduğu gün oğlunun kendisine ait AR-15 silahını alarak atış poligonuna gittiğini düşündüğünü söyledi. Crooks gün boyu eve dönmeyince, babası gece saat 23.00 sularında polisi arayarak oğlunun “kayıp” olduğunu bildirdi.

SUİKAST GİRİŞİMİ VE SONRASI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki seçim mitinginde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış ve ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış ve incelemelerin ardından saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

FBI, saldırganın bu suikast girişimini neden ve nasıl gerçekleştirdiğini çözmek için çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar elde edilen ipuçları yetersiz kalırken, yetkililer Crooks’un arkasında bir motivasyon olup olmadığını anlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Amerikan halkı, Trump’a yönelik bu suikast girişiminin arkasındaki gerçekleri öğrenmeyi bekliyor.

İLGİLİ HABERLER

Çok sevilen oyun kısa süreliğine ücretsiz! Steam o tarihten sonra paralı yapacak

Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları değişti

ÖTV indirimli araçlar tek listede! Fiyatı 477 bin TL'ye kadar düştü

Tapusunda adı soyadı yazanlara müjde! Bu şartı sağlayan para ödemekten yırttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Güney Kore'de belediyede çalışan bir robot intihar etti! Bilim kurgu filmi değil gerçek...
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı

ÖTV indirimli araçlar tek listede! Fiyatı 477 bin TL'ye kadar düştü

Lise, ön lisans, lisans mezunlarına memurluk kapısı açıldı! Kamu kurumlarına dev memur alımı

Kızılcık Şerbeti'nde şok başrol değişikliği! Son dakika kadrodan apar topar çıkarıldı

Bunu bildirene Bakanlık'tan ödül gibi ödeme! Gören duyan telefona sarılacak

THY ucuz bilet meşalesini yaktı! O rotalara bedava fiyatına uçuracak

Nakit ihtiyaçlarına 50.000 TL'lik hızlı çözüm! 4 banka gece yarısı başvuruları açtı

Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları değişti

Hemen parmak izinizi kontrol edin! Eğer böyle görünüyorsa çok dertli ve yalnızsınız!

Çok sevilen oyun kısa süreliğine ücretsiz! Steam o tarihten sonra paralı yapacak

8 KG deterjan 200 TL! Bu fiyat en son 5 sene önce gelmişti!

Tapusunda adı soyadı yazanlara müjde! Bu şartı sağlayan para ödemekten yırttı

Trump suikasti piyasaları vurdu! Elinde altını doları olanlara o tarih işaret edildi!