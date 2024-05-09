Biden’dan İsrail açıklaması: “Refah’a kapsamlı bir saldırıda silah göndermeyi durdururuz”

ABD Başkanı Biden, İsrail’in Refah’a girmesi ile ilgili CNN’e konuştu. Biden, İsrail’in Refah’a kapsamlı bir şekilde kara saldırısı başlatması halinde, ABD’nin ülkeye silah yollamayı keseceğini belirtti. ABD Başkanı, İsrail’i Refah’a girme konusunda daha önce defalarca kez uyardıklarının da altını çizdi.

Biden açıklamasında “Henüz Refah’a kapsamlı bir saldırı başlatılmış değil, ancak böyle bir durum olması halinde Refah’ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğiz. Bunu daha önce açık bir şekilde söyledim” ifadelerini kullandı.