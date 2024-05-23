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Blinken'dan İsrail'e Refah'a saldırı uyarısı: "Büyük bir direniş getirir"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Refah'a saldırması halinde Gazze'de büyük bir direnişle karşılaşacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 23.05.2024 00:25
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 00:25
Blinken'dan İsrail'e Refah'a saldırı uyarısı: "Büyük bir direniş getirir"

Blinken'dan İsrail'e "Refah'a büyük bir saldırı, Gazze'de güçlü bir direniş getirir" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Refah'a saldırması halinde Gazze'de güçlü bir direnişle karşılaşacağını söyledi. Blinken, Temsilciler Meclisi'ndeki bütçe oturumunda yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgeye yönelik saldırısının ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

Blinken, İsrail'in Refah'a yapacağı saldırının problemleri çözmeyeceğini belirterek, bölgedeki Hamas üyelerinin büyük bir direnişle karşılaşacağını ifade etti. Ayrıca, İsrail'in bugüne kadar kapsamlı bir plan sunmadığını ve sadece Hamas üyelerini hedef aldığını belirtti.

Öte yandan, Blinken'ın açıklamaları sırasında Temsilciler Meclisi'nde protesto gösterileri düzenlendi. Göstericiler, Gazze'deki durumu ve ABD yönetimini eleştiren sloganlar attı.

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