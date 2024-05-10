Brezilya’da sel felaketinde bilanço artıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 107’ye yükseldi

Brezilya’da güneyinde yer alan Rio Grande do Sul eyaletinde, geçen haftadan bu yana etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası yaşanan selde, can ve mal kaybı artıyor. Yapılan son açıklamalara göre, sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 107’e çıkarken, 136 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Sel nedeniyle yaralanan 374 kişinin ise hastanedeki tedavi süreci devam ediyor.





Ülkede arama kurtarma çalışmaları ise tam hızla sürdürülüyor. Öte yandan yaşanan felaket nedeniyle bölgede pek çok kişiye elektrik ve internet hizmeti verilemiyor.

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, daha önceki açıklamasında yaşananları, “Eyalet tarihinin en yıkıcı felaketi” olarak tanımlamıştı. Felaketin büyüklüğü sebebi ile bölgede 180 günlük “felaket durumu” ilan edilmişti.