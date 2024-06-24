Dağıstan'da silahlı saldırıda ölü sayısı 20'ye yükseldi!

SALDIRILARDA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR



Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde düzenlenen silahlı saldırılar sonucunda ölenlerin sayısı 20'ye çıktı. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Tatyana Belyayeva, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, saldırıların polis noktası, sinagog ve iki kiliseyi hedef aldığını belirtti.

46 KİŞİ YARALANDI, 20 KİŞİ YAŞAMINI KAYBETTİ

Belyayeva, saldırılar sonucu 46 kişinin yaralandığını ve yaralıların arasında polis çalışanları ile sivillerin bulunduğunu açıkladı. Yaralanan 7 kişinin durumunun ağır olduğunu belirten Belyayeva, “Yaralılara hastanelerde gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor. Maalesef, 20 kişi yaşamını kaybetti. Bunların da arasında polis ve siviller bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırılarda bir polis noktası, bir sinagog ve iki kilise hedef alındı. İlk belirlemelere göre 15'i polis ve 4'ü sivil olmak üzere 19 kişi yaşamını yitirdi. Saldırganlardan 5'inin öldürüldüğü bildirildi.



23 Haziran'da gerçekleştirilen bu terör eylemi, bölge halkı üzerinde büyük bir korku ve üzüntü yarattı. Polis noktası, sinagog ve kiliseleri hedef alan saldırılar, bölgedeki güvenlik açıklarını ve dini mekânların korunması konusundaki eksiklikleri de gözler önüne serdi. Bu tür saldırılar, toplumsal barışı ve huzuru ciddi şekilde tehdit ediyor.



YARALILARIN DURUMU

Yaralanan 46 kişiden 7'sinin durumu ciddiyetini koruyor. Sağlık Bakanı Belyayeva, yaralılara gerekli tüm tıbbi müdahalelerin yapıldığını ve hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü belirtti. Yaralılar arasında bulunan polis memurları ve sivillerin bir an önce sağlığına kavuşması için tüm imkanlar seferber edildi.

Saldırıların ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ve güvenlik güçleri, benzer olayların tekrar yaşanmaması için kapsamlı önlemler alıyor. Özellikle dini mekânlar ve kamuya açık alanlarda güvenlik tedbirleri yoğunlaştırıldı.

