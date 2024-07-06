Husiler, ABD ve İngiltere, Yemen'deki Kamaran Adası'na hava saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalının aktardığına göre, ABD ve İngiltere savaş uçakları, Yemen'in batısındaki Kamaran Adası'nı hedef aldı.



KAMARAN ADASI'NA HAVA SALDIRISI

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Kamaran Adası'na düzenlediği hava saldırısı, bölgedeki gerginliği artırdı. Husilere göre, söz konusu saldırılar ve saldırının detayları henüz resmi olarak doğrulanmadı. Kamaran Adası, Yemen'in El-Hudeyde iline bağlı olup, ülkenin Kızıldeniz'deki en büyük adası konumunda bulunuyor.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, bölgedeki çatışmaları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık olarak açıklamıştı. 31 Ekim 2023 tarihinden bu yana Husi güçleri, Yemen açıklarında bulunan İsrailli şirketlere ait ticari gemilere yönelik çeşitli saldırılar gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Husilerin bu eylemleri, Kızıldeniz üzerindeki deniz ticaretini ciddi şekilde etkiledi ve birçok gemicilik şirketi bu bölgedeki seferlerini durdurma kararı aldı.



ULUSLARARASI TEPKİ VE DENİZ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğini tehdit eden bu gelişmeler üzerine harekete geçti. 18 Aralık 2023 tarihinde, çeşitli ülkelerin katılımıyla "Refah Muhafızı Operasyonu" adı altında bir deniz görev gücü oluşturuldu. Bu çok uluslu operasyonun amacı, Husi güçlerine karşı deniz güvenliğini sağlamak ve bölgedeki ticaret yollarını korumaktı.