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İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi belirlendi: Geçici Cumhurbaşkan Muhammed Muhbir'den açıklama

İran'da geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, helikopter kazasında hayatını kaybeden İbrahim Reisi'nin yerine geçici olarak atandı. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 20.05.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 22:54
İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi belirlendi: Geçici Cumhurbaşkan Muhammed Muhbir'den açıklama

İran yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için 28 Haziran’da sandığa gidiyor

İran'da helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yerine geçici olarak atanan Birinci Başkan Yardımcısı Muhammed Muhbir, ülkenin Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin tarihini açıkladı. İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Muhbir, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ile yaptığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 28 Haziran'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Seçim sürecinde aday olmak isteyenlerin 30 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekecek. Seçim tanıtım çalışmaları ise 12 Haziran'dan 27 Haziran'a kadar devam edecek.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi'nin ardından ülkenin lideri Ali Hamaney'in onayıyla göreve gelen Muhbir, İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının 50 gün içinde seçilmesi gerektiğini belirtti. Meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun bu süreçte düzenlemeler yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanan adaylar arasından halk oylaması ile seçiliyor.

Helikopter kazasında Reisi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer de hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin yardımıyla gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri sonucunda kazanın enkazı tespit edilmiş ve kurtulan olmadığı belirlenmişti.

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