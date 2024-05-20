İsrail'in Lübnan'a yaptığı hava saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde yer alan Mansuriye beldesinde İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.



Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Mansuriye beldesinin dört yolunda seyir halinde olan bir motosikleti hedef aldı.

Saldırı sonucunda motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği, bir başka kişinin yaralandığı belirtilirken, resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.