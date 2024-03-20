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İsrail Ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde yaşanan insanlık dramı, İsrail ordusunun baskını ve hastaları çıkmaya zorlamasıyla daha da derinleşiyor. Gönüllülerin çabalarıyla nakledilen durumu kritik hastaların sayısı ise endişe verici boyutlara ulaşıyor. Uluslararası toplumun sessizliği ise dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 01:08
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 01:08
İsrail Ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi

İsrail Ordusu Şifa Hastanesi'nde Hasta ve Sağlık Çalışanlarını Hedef Aldı

İsrail ordusunun Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında, hastaların çıkmaya zorlandığı ve gönüllülerin bazılarını El-Ehli Baptist Hastanesi'ne naklettikleri bildirildi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nde bulunan hastaları çıkmaya zorladığını ve durumu kritik olan bazı hastaların El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildiğini ifade etti. Ancak İsrail ordusu henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Şifa Hastanesi'ne Sabah Saatlerinde Baskın Düzenlenmişti

İsrail ordusu, 18 Mart sabahı Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları ve yoğun silah sesleri eşliğinde baskın düzenlemişti. Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun baskın sırasında 50 Filistinliyi öldürdüğünü ve 200'ünü alıkoyduğunu duyurmuştu.

Dün Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Şifa Hastanesi'nde İsrail güçleri tarafından kuşatılan hasta ve sağlık çalışanları ile yerinden edilmiş sivillerin mahsur kaldığı belirtilmişti. Mahsur kalanların yiyecek ve içecek bulamadıkları için 2 gündür oruçlarını açamadıkları ifade edilmişti.

İsrail ordusunun hastanelere yönelik saldırıları ve baskınları devam ederken, bölgedeki sağlık çalışanları ve hastaların güvenliği endişeyle bekleniyor. Gazze'deki sağlık altyapısının durumu her geçen gün daha da kötüleşiyor.

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