John Hinckley'den şiddet karşıtı mesaj: "Şiddet, gidilecek yol değil, barışa bir şans verin"

30 Mart 1981'de dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulunan John Hinckley, Donald Trump'a yönelik saldırının ardından sosyal medya üzerinden şiddet karşıtı bir açıklama yaptı. Hinckley, yıllar sonra yaptığı bu açıklamada şiddetin çözüm olmadığını vurguladı ve barışın önemine dikkat çekti.



DONALD TRUMP'A YÖNELİK SALDIRI SONRASI AÇIKLAMA

Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulunan John Hinckley, Donald Trump'ın bir seçim kampanyası mitinginde yaralanmasının ardından şiddet karşıtı bir paylaşım yaptı. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Hinckley, "Şiddet, gidilecek yol değil. Barışa bir şans verin" ifadesini kullandı. Bu açıklama, Trump'a yönelik saldırının hemen ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

Hinckley'in paylaşımında doğrudan Donald Trump'ın adını geçirmemesi, takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu. Ancak, Trump'a karşı düzenlenen suikast girişimi sonrasında yapılan bu açıklama, birçok kişi tarafından Trump'a yönelik olduğu şeklinde yorumlandı. Hinckley, şiddetin hiçbir zaman çözüm olmadığını ve barışın her zaman bir seçenek olduğunu vurguladı.



REAGAN SUİKAST GİRİŞİMİ VE HİNCKLEY'İN GEÇMİŞİ

1981 yılında Washington'da bir otelin önünde yaşanan olayda Ronald Reagan ve üç kişi daha yaralanmıştı. Hinckley, mahkeme tarafından akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle mahkum edilmemiş ve Washington'daki bir psikiyatri kliniğine gönderilmişti. Akut psikozdan muzdarip olduğu belirtilen Hinckley'in bu suikast girişimini, takıntılı olduğu aktris Jodie Foster'ı etkilemek amacıyla düzenlediği ifade edilmişti.

UZUN YILLAR PSİKİYATRİK GÖZETİM ALTINDA KALDI

John Hinckley, suikast girişimi sonrası 41 yıl boyunca psikiyatrik bakım ve mahkeme gözetimi altında tutuldu. Bu süre zarfında Hinckley, çeşitli tedaviler ve değerlendirmelerden geçti. 2022 yılında ise koşulsuz bir şekilde tahliye edilerek, özgürlüğüne kavuştu. Tahliye edilmesinin ardından sosyal medya üzerinden zaman zaman paylaşımlarda bulunan Hinckley, son olarak Trump'a yönelik saldırının ardından yaptığı şiddet karşıtı açıklama ile gündeme geldi.

John Hinckley'in yaptığı bu açıklama, sadece Trump'a yönelik saldırı ile sınırlı kalmayan bir mesaj içeriyor. Hinckley, geçmişte işlediği suikast girişimi nedeniyle toplumun hafızasında yer etmiş bir isim olarak, şiddetin hiçbir zaman doğru bir yol olmadığını ve barışın her zaman tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

