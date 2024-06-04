Meksika’nın ilk kadın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum göreve başlıyor

Meksika'nın ilk kadın ve Yahudi başkanı Sheinbaum

Meksika’nın ilk kadın devlet başkanı Claudia Sheinbaum, yüzde 60’a yakın bir oyla seçildi. Sheinbaum, mentoru ve halefi olan eski devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un desteğiyle bu göreve geldi.



Sheinbaum, 1962 Meksiko City doğumlu ve siyasi kariyerine Obrador’un yanında başladı. Obrador’un desteğiyle doğduğu kentin belediye başkanlığına kadar yükseldi ve seçim kampanyaları boyunca Obrador’un mirasını koruyacağını ve projelerini devam ettireceğini belirtti.

Ancak, 126 milyon nüfusa sahip Meksika’nın büyük sorunları var. Bu sorunların başında güvenlik geliyor. Obrador’un altı yıllık yönetimi sırasında 180 bin kişi öldürüldü ve 50 bin kişi kayboldu. İstatistiklere göre her saat başı bir kişi öldürülüyor ve yerel idareler ile emniyetin içindeki birçok memur uyuşturucu kartellerine çalışıyor.

Sheinbaum, ülkedeki şiddet sorununu güvenlik tedbirlerinden daha çok güçlü bir ekonomi ile çözmeyi planlıyor. Meksika, üretim tesislerinin pazarın yakınına kurulması yönündeki global trendden yararlanmayı hedefliyor. ABD pazarında ürün satmak isteyen dev şirketler üretim merkezlerini Meksika’ya kaydırıyor.

Sheinbaum, Obrador’un “enerji bağımsızlığı” adı altında enerji sektöründe devlet yatırımlarına öncelik verdiği ve özel yatırımcıların önüne engeller koyduğu politikaları pragmatik bir tutumla ele almayı planlıyor.

Sheinbaum, Meksika’nın sadece ilk kadın devlet başkanı değil, aynı zamanda ilk Yahudi kökenli devlet başkanı. Ancak, Sheinbaum’un etnik kökeni nedeniyle bazı polemiklerin hedefi oldu. Meksika eski Devlet Başkanı geçen yıl yaptığı bir Twitter paylaşımında onu “Hem Yahudi hem de yabancı” diye nitelendirmişti.

Sheinbaum’un nasıl bir İsrail politikası sürdüreceği merak konusu. İsrail, Meksika’nın ikinci büyük silah tedarikçisi ve diğer Latin Amerika ülkelerine göre İsrail’le iyi ilişkileri var. Sheinbaum’un da bu tavrı sürdürmesi bekleniyor