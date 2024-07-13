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Nijerya'da okul çöktü! Plateau eyaletinde 12 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Plateau eyaletindeki Jos şehrinde Saint Akademi adlı okulun çökmesi sonucu 8'i öğrenci olmak üzere toplam 12 kişi yaşamını yitirdi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.07.2024 00:50
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 00:50
Nijerya'da okul çöktü! Plateau eyaletinde 12 kişi hayatını kaybetti

NIJERYA'DA OKUL ÇÖKTÜ: 12 KİŞİ YAŞAMINI KAYBETTİ

Nijerya'nın Plateau eyaletinin başkenti Jos'ta bulunan Saint Akademi adlı okul binası, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. İşte detaylar:

Okul Müdürü Daoramola Ekundayo, yaşanan olayı "üzücü ve talihsiz" olarak nitelendirirken, bina çöktüğünde içerisinde yaklaşık 200 öğrenci ve öğretmen bulunduğunu belirtti. Ekundayo, enkaz altında kalanların çoğunun 3. sınıf öğrencileri olduğunu ifade etti.

ÖLÜ VE YARALILARIN SAYISI

İlk belirlemelere göre, enkaz altında kalan 8 öğrenci ve 4 öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan diğer potansiyel mağdurları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere sevk ederek tedavi altına aldı.

Olayın ardından başlatılan kurtarma çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Enkaz altında kalan potansiyel mağdurların kurtarılması için ekipler gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Yerel halk da kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla olay yerine akın etti.

Olayın ardından yetkililer, okul binasının çökmesine sebep olan faktörleri ve sorumluları belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı. 

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