Sergey Lavrov: "BMGK kararları kağıtta kaldı, Filistin'deki kan durmadı"

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV, BMGK'DA FİLİSTİN'DEKİ DURUMU DEĞERLENDİRDİ



-Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un başkanlığında Filistin’deki durumu görüşmek üzere bir araya geldi. Lavrov, Filistin'de yaşanan kanlı çatışmaların durdurulması için alınan kararların etkisiz kaldığını vurguladı.



Lavrov'un konuşmasına başlamadan önce, BMGK'ye giren iki kadın, ellerinde resimlerle "Esirleri serbest bırakın" diye bağırarak gösteri düzenledi. Lavrov, göstericilere "Derdiniz ne? Biriniz gelin, açık bir şekilde anlatın." dedi. Ancak göstericiler cevap vermeyince güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldılar.



ORTA DOĞU'DA GÜVENLİK RİSKLERİ

Lavrov, konuşmasında Orta Doğu'nun benzeri görülmemiş güvenlik riskleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Akan kanı durdurmak ve sivillerin acısını dindirmek için dürüst bir diyaloğa ihtiyaç olduğunu vurguladı. Rusya’nın tarihsel olarak bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler yürüttüğünü ve Filistin’in BM üyeliğini desteklediğini söyledi. Lavrov, halihazırda BM üyesi 150 ülkenin Filistin'i tanıdığını kaydetti.

BMGK KARARLARI ETKİSİZ KALDI

Lavrov, son 10 ayda BMGK’nin bakanlar düzeyinde Filistin'deki durumu görüşmek için 4. kez toplandığını ve 4 karar kabul edildiğini hatırlatarak, "Ancak işgal altındaki Filistin topraklarında akan kan, bu kararların sadece kağıtta mürekkep olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL'İN ASKERİ OPERASYONLARI

Rusya Dışişleri Bakanı, İsrail'in ABD'nin desteğiyle yürüttüğü kapsamlı askeri operasyonların son 10 ayda büyük bir yıkıma yol açtığını belirtti. Lavrov, Gazze'de 10 ayda 40 bine yakın sivilin öldüğünü ifade ederek, bunun Ukrayna'nın güneydoğusunda "10 yıldır süren ihtilafta" ölenlerin iki katı olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2009'da söylediği gibi "Gazze'deki ihtilaf, dünyada insanların kaçmasına bile izin vermeyen tek ihtilaf" olduğunu belirten Lavrov, durumun daha da kötüleştiğine işaret etti. Orta Doğu'da kötüleşen durumdan ABD politikalarını sorumlu tuttu.



GAZZE EN ÇOK BELGELENEN SOYKIRIM OLARAK TARİHE GEÇECEK

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise, Gazze'nin en çok belgelenen soykırım olarak tarihe geçeceğini ifade etti. İsrail'in aylardır kıtlık, susuzluk ve hastalığı silah olarak kullanarak insani bir facia yarattığını aktaran Mansur, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin halkı ve esirleri umursamadığını dile getirdi. Mansur, Netanyahu'nun uluslararası hukuku ve insan onurunu da umursamadığını, sadece siyasi yaşamını düşündüğünü belirtti.

Mansur, BM Güvenlik Konseyi'ne yönelik "Bu akıl hastasının Filistin halkına yönelik soykırımını kim durduracak? Kim onun karar vermesini engelleyecek?" sorularını yöneltti. Mansur, artık değişim zamanı olduğunu vurguladı.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un BMGK'da yaptığı konuşmada, Filistin'deki duruma dair alınan kararların etkisiz kaldığını ve akan kanı durdurmadığını belirtti. Lavrov, İsrail'in ABD'nin desteğiyle yürüttüğü askeri operasyonların büyük yıkıma yol açtığını vurgularken, Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'deki durumun en çok belgelenen soykırım olarak tarihe geçeceğini ifade etti. Mansur, BM Güvenlik Konseyi'ne acil eylem çağrısında bulundu.

