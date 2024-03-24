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Türk Hava Yolları 10 yıl sonra Libya'ya uçmaya başlıyor!

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin 10 yıl aradan sonra Libya'ya seferlere başlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 10:20
Türk Hava Yolları 10 yıl sonra Libya'ya uçmaya başlıyor!

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk Hava Yolları'nın (THY) ülkelerine 10 yıl aradan sonra yeniden seferlere başlayacağını duyurdu. Dibeybe, paylaşım platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah, yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra Türk Hava Yolları, önümüzdeki haftadan itibaren Libya seferlerine yeniden başlayacak." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin ülkedeki istikrarın bir göstergesi olduğunu belirten Dibeybe, Türkiye ile Libya arasındaki hava ulaşımının yeniden başlamasının önemine değindi. Ayrıca, bu adımda katkısı olan Libya Sivil Havacılık Kurumu ve ilgili tüm kurumlara teşekkür etti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'ya seferlerimiz başlıyor. Haftada 3 sefer yapacağız. Seferlerimiz satışa açılmıştır." bilgisini paylaştı. Bu adımın Türk Hava Yolları için önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

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