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UAD kararına rağmen İsrail tankları Refah’ın merkezinde

İsrail’in Refah’a başlatmış olduğu kara operasyonunun üçüncü haftasında, İsrail tanklarının kent merkezine giriş yaptığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 14:01
UAD kararına rağmen İsrail tankları Refah’ın merkezinde

İsrail, yaklaşık 3 hafta önce Refah’ta kara saldırılarına başlamıştı. Saldırıların üçüncü haftasında ise İsrail güçlerinin Refah’ın merkezine giriş yaptığı öğrenildi. Uluslararası basında yer alan haberlere göre İsrail tankları, kent merkezinde görüldü.

İsrail’in Refah’a kara saldırısı başlatması sonrasında Uluslararası Adalet Divanı (UAD), saldırıların derhal durdurulmasını talep etmişti. Ancak İsrail’in bu kararı tanımadığı ve saldırılara devam ettiği görülüyor.

Birlemiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail’in Refah’a kara saldırısı başlatmasının ardından son 3 hafta içinde, yaklaşık 1 milyon Filistinli zorunlu göçe mecbur bırakıldı.

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