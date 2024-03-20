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Yunanistan’a ait F-16 Uçağı Ege Denizi’ne düştü

Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait olan F-16 savaş uçağı, Ege Denizi’ne düştü. Ege Denizi’nden yer alan Arsura Adası (Psathoura) yakınlarına düşen uçağın, eğitim uçuşu yaptığı öğrenildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 16:46
Yunanistan’a ait F-16 Uçağı Ege Denizi’ne düştü

Ege Denizi’nde Arsura Adası (Psathoura) açıklarına Yunanistan’a ait bir F-16 uçağı düştü. Uçağın eğitim uçuşu yaptığı esnada düştüğü öğrenildi. Uçakta yer alan pilot, düşüş esnasında paraşütle atlayarak kendini kurtardı. Arama kurtarma çalışmaları ile bulunan pilot, tedavi için hastaneye kaldırıldı. 

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