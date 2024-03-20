Yunanistan’a ait F-16 Uçağı Ege Denizi’ne düştü

Ege Denizi’nde Arsura Adası (Psathoura) açıklarına Yunanistan’a ait bir F-16 uçağı düştü. Uçağın eğitim uçuşu yaptığı esnada düştüğü öğrenildi. Uçakta yer alan pilot, düşüş esnasında paraşütle atlayarak kendini kurtardı. Arama kurtarma çalışmaları ile bulunan pilot, tedavi için hastaneye kaldırıldı.