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Yunanistan’da orman yangını! Lambraki'deki yerleşim birimleri tahliye edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yakın Lambraki'de çıkan orman yangını nedeniyle yerleşim birimleri tahliye edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 19.06.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 16:43
Yunanistan’da orman yangını! Lambraki'deki yerleşim birimleri tahliye edildi

YUNANİSTAN'DA LAMBRAKİ ORMAN YANGINI NEDENİYLE TAHLİYELER BAŞLADI

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 30 kilometre uzaklıktaki Lambraki'de çıkan orman yangını, çevredeki yerleşim birimlerinin tahliyesine neden oldu. Yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle hızla yayılarak büyük bir tehdit oluşturuyor.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, vatandaşların cep telefonlarına acil durum uyarısı gönderdi. Uyarıda, Koropi yakınlarındaki Lambraki'de bulunan vatandaşların bölgeyi acilen terk etmeleri gerektiği belirtildi. Bu adım, yangının hızla yayılması ve çevredeki yerleşim birimlerini tehdit etmesi nedeniyle alındı.

KİÇİ YERLEŞİM BİRİMİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının şiddetli rüzgarla kontrol altına alınamaması sebebiyle Kiçi yerleşim birimi tahliye edildi. Güvenlik gerekçesiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Tahliye edilen bölgelerde yaşayan vatandaşlar, güvenli bölgelere yönlendirildi ve yangının yayılmasını önlemek amacıyla geniş çaplı önlemler alındı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangına itfaiye ekipleri hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Ancak, bölgede hızı saatte 90 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında ciddi zorluklar yaşanıyor. Şiddetli rüzgar, yangının kontrol altına alınmasını engelleyerek, alevlerin hızla yayılmasına neden oluyor.

Yangın, bazı ev ve işyerlerine de sıçrayarak maddi zarara neden oldu. Alevlerin hızla yayılması sonucu birçok yapının zarar gördüğü belirtiliyor. Yetkililer, yangının neden olduğu hasarın tespit edilmesi ve mağdurların desteklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

RÜZGAR ŞARTLARI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR

Şiddetli rüzgar, yangının yayılmasını hızlandırırken, söndürme çalışmalarını da büyük ölçüde zorlaştırıyor. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor, ancak rüzgarın etkisiyle alevler sürekli olarak yeniden canlanıyor. Bu durum, yangının kontrol altına alınmasını daha da güç hale getiriyor.

Bölgedeki yerel halk, yangınla mücadele eden ekiplere destek olmak için seferber olmuş durumda. Gönüllüler, itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor ve yangının yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yapıyor. Ayrıca, tahliye edilen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde çalışıyor.

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