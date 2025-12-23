2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Velilerin Gözü Bu Tarihte: 2026 BİLSEM Sonuçları ve Takvim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama süreci, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre başladı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarına göre yapılan ön değerlendirme uygulamaları, tablet bilgisayarlar aracılığıyla Türkiye genelindeki uygulama merkezlerinde sürüyor.

Ön Değerlendirme Uygulamaları Ne Zaman Başladı ve Ne Zaman Bitecek?

Ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık 2025 tarihinde başladı. Veliler ve aday gösterilen öğrenciler için kritik tarih ise uygulamaların tamamlanma tarihi: tablet üzerinden yapılan grup tarama uygulamaları 20 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar, randevu almış tüm öğrencilerin belirtilen merkezlerde uygulamaya katılması gerekiyor.

BİLSEM Ön Değerlendirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

MEB'in yayınladığı kılavuza göre, tablet üzerinden gerçekleştirilen ön değerlendirme uygulamalarının sonuçları 27 Şubat 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulacak. Bu duyuruda, yetenek alanlarına göre belirlenen baraj puanlarını geçen öğrenciler, bir sonraki aşama olan Bireysel Değerlendirme uygulamalarına davet edilecek. Sonuç açıklamasının ardından veliler ve öğrenciler, durumlarını MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecekler.

Bireysel Değerlendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

Ön değerlendirmeyi geçen öğrenciler için bireysel değerlendirme aşaması üç ana alana göre gerçekleştirilecek: Genel zihinsel yetenek alanında başarılı olan öğrenciler Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM)'nda; resim ve müzik yetenek alanlarında hak kazananlar ise BİLSEM binalarında uzman komisyonlar tarafından değerlendirilecek. MEB, fiziki koşulların yetersiz olması durumunda il tanılama komisyonlarının kararıyla değerlendirmelerin farklı binalarda yapılabileceğini belirtti.

Sık Sorulan Sorular

Soru: BİLSEM ön değerlendirme sınavları ne zaman bitiyor?

Cevap: 15 Aralık 2025'te başlayan tablet uygulamaları 20 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir.

Soru: BİLSEM sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Cevap: Ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecektir.

Soru: Sınava geç kalan öğrenci içeri alınır mı?

Cevap: Randevu saatinden itibaren en fazla 15 dakika gecikme durumunda öğrenci sınava alınır; 15 dakikayı aşan gecikmelerde öğrenci sınava alınmaz ve tutanak tutulur.

Soru: Bireysel değerlendirmeler nerede yapılacak?

Cevap: Genel zihinsel yetenek uygulamaları RAM'larda; resim ve müzik uygulamaları ise BİLSEM binalarında gerçekleştirilecektir.

Veliler, takvim ve duyurular için MEB'in resmi kılavuzunu ve internet sitesini takip etmeye devam etsin. 2026 BİLSEM sürecindeki kritik tarihler şimdiden belirlendi ve heyecanlı bekleyiş sürüyor.