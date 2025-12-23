DOLAR
Şırnak Üniversitesi'nin 17 Aralık 2025 Akademik Kadro İlanları

Şırnak Üniversitesi'nin 17 Aralık 2025 Resmi Gazete ilanında yayımlanan doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarındaki özel şartlar dikkat çekti.

Şırnak Üniversitesi tarafından 17 Aralık 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan akademik kadro ilanları, kadrolarda aranan özel şartlarla gündeme geldi.

Şırnak Meslek Yüksekokulu - Doçent (Makine Programı)

Üniversitenin ilanında, Şırnak Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine Programı için açılan doçent kadrosunda şu özel şart yer aldı: "Lisans, lisansüstü eğitimlerini ve doçentlik unvanını Makine Mühendisliği bilim alanından almış olup, ‘Titreşim kontrolü ve PID tabanlı kontrol sistemleri’ konularında bilimsel çalışmaları olmak".

İlahiyat Fakültesi - Doktor Öğretim Üyesi (Din Felsefesi)

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi anabilim dalı için açılan Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda aranan özel şartlar şöyle belirtildi: "İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak; Din Felsefesi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış olmak 17. ve 19. yüzyıl filozoflarının teoloji, antropoloji ve din eleştirisine ilişkin akademik çalışmalar yapmış olmak".

Güzel Sanatlar Fakültesi - Doktor Öğretim Üyesi (Müzik)

Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümü için ilan edilen Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda şu şartlar yer aldı: "Doktorasını müzik eğitimi alanında yapmış olmak; bağlama eğitiminde egzersiz ve uyarlamaların önemi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak".

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Doktor Öğretim Üyesi (İlk ve Acil Yardım)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım anabilim dalı için açılan Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda aranan özel şart: "Hemşirelik lisans mezunu olup Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak ve doğum ve kadın sağlığı alanında çalışmaları olmak".

Silopi Meslek Yüksekokulu - Doktor Öğretim Üyesi (Bankacılık ve Sigortacılık)

Silopi Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık anabilim dalı için açılan Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda aranan şart: "Katılım bankacılığı alanında çalışmalar yapmış olmak".

Şırnak Meslek Yüksekokulu - Doktor Öğretim Üyesi (Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik)

Şırnak Meslek Yüksekokulu Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik bölümü için ilan edilen Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda ise şu özel şart yer aldı: "Çatışma çözme becerileri üzerine çalışmalar yapmış olmak".

Konuya ilişkin Şırnak Üniversitesi yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.

