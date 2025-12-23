DOLAR
Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

2026 asgari ücret görüşmeleri 22-26 Aralık'ta yapılması beklenen 3. toplantıda şekillenecek; karar en geç 31 Aralık'ta açıklanıp 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 22:04
Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Asgari Ücret 2026 Görüşmelerinde Son Durum

Milyonlarca çalışanın ve işverenin merakla beklediği 2026 asgari ücret belirleme sürecinde takvim ilerliyor. İlk iki toplantının tamamlanmasının ardından tüm gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı üçüncü görüşmeye çevrildi. Sürecin nihai sonucu, çalışma ve sosyal güvenlik gündeminin ana başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

3. Toplantı Ne Zaman?

Edinilen bilgilere ve kulislere göre Komisyonun üçüncü toplantısının 22 Aralık ile 26 Aralık tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanıyor. İkinci görüşme 18 Aralık tarihinde yapıldı; bundan sonra tarafların uzlaşma arayışıyla yoğun müzakerelere başlaması bekleniyor.

Bakan Işıkhan'dan Uzlaşı ve Denge Mesajı

Sürecin yürütücüsü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Merkezi ziyaretinde TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi. Görüşme sonrası kameralar karşısında konuşan Bakan Işıkhan, bundan sonraki rotalarının Hak-İş olduğunu ve tüm paydaşların görüşlerini masaya yatıracaklarını belirtti.

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

"Müzakerelerin doğası gereği tüm veriler komisyonda harmanlanıyor. Amacımız, çalışanlarımızı enflasyon karşısında ezdirmeyen, ancak işverenimizin rekabet gücünü ve istihdamı da koruyan optimum bir denge noktasında buluşmak"

Karar Ne Zaman Netleşecek?

Komisyonun çalışma prensibine göre 2026 asgari ücret zammının en geç 31 Aralık tarihine kadar karara bağlanıp kamuoyuna duyurulması gerekiyor. Yeni belirlenecek ücret, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve yıl boyunca çalışanların maaş bordrolarına yansıyacak.

Genellikle son toplantının ardından sonuç Cumhurbaşkanı veya ilgili Bakan tarafından açıklanıyor; bu yıl da benzer bir takvimin işletilmesi bekleniyor.

Geçmiş Dönemden Dersler

Geçmiş yılların asgari ücret süreçleri, özellikle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde yoğun tartışmalara sahne oldu. Üçüncü toplantıların genellikle en hararetli pazarlıklara ev sahipliği yaptığı, sendikaların açlık ve yoksulluk sınırı verilerini 'kırmızı çizgi' olarak gündeme getirdiği biliniyor. Bu dinamikler 2026 görüşmelerinde de etkili olacak.

Kısa Notlar

• 3. toplantı: Beklenen hafta 22-26 Aralık.
• Nihai açıklama: En geç 31 Aralık.
• Yürürlük: 1 Ocak 2026.

