Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

Noter ücretlerinde yeni dönem: Sabit tarifeye veda

Türkiye'de ikinci el araç piyasasını doğrudan etkileyecek vergi düzenlemesi 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giriyor. Yeni Vergi Kanunu değişikliği ile noterlerde uygulanan sabit ücretli devir uygulaması sona eriyor; yerine satış bedeline göre hesaplanan nispi noter harcı getiriliyor.

Yeni sistem ne getiriyor?

Artık bireysel satışlarda noter masrafı, aracın satış bedeli üzerinden binde oranında tahsil edilecek. Tebliğe göre, satış bedeli düşük gösterilse dahi ödenecek harç için 1.000 TL taban ücret uygulanacak. Değer yükseldikçe noter maliyeti de orantılı şekilde artacak.

Hesaplama örneği

Örneğin, satış bedeli 1 milyon TL olarak belirlenen bir ikinci el otomobilin devir işlemi için vatandaşa düşen noter harcı yaklaşık 2 bin TL olacak. Bu örnek, yeni modelin yüksek fiyatlı araçlar için maliyeti nasıl artıracağını gösteriyor.

Galericiler ve yetki belgeli satıcılar

Uygulamanın kapsamı incelendiğinde ticari işletelere yönelik bir istisna bulunuyor. "İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi"'ne sahip oto galerileri ve kurumsal firmalara yapılan satışlarda nispi noter harcı uygulanmayacak. Ancak yasa, bu ticari işletmelere alternatif bir yükümlülük getiriyor: şubeler de dahil olmak üzere her bir yetki belgesi için 20 bin TL tutarında bir ödeme yapılması zorunlu olacak.

Geçiş takvimi ve uygulama

Mevcut sabit tarife, 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapılacak işlemlerde geçerli kalacak. 1 Ocak 2026 sabahı itibarıyla noter sistemleri otomatik olarak nispi harç tarifesine geçiş yapacak ve yeni hesaplama uygulanmaya başlanacak.

Sıkça Sorulanlar

1. 2026 araç satış noter ücreti ne kadar olacak? 1 Ocak 2026 itibarıyla nispi harç sistemi uygulanacak; örneğin 1 milyon TL değerindeki bir araç için yaklaşık 2.000 TL harç ödenecektir. Taban ücret ise 1.000 TL'den az olamayacaktır.

2. Araç satışında nispi harç nedir? Nispi harç, sabit ücret yerine satışı yapılan aracın bedeli üzerinden belirli bir oranda (binde oranında) alınan harçtır. Araç fiyatı arttıkça notere ödenecek tutar da artar.

3. Galericiler noter harcı ödüyor mu? Yetki belgesi bulunan galeri ve işletmelere yapılan satışlarda nispi noter harcı istisnası uygulanacaktır. Ancak bu işletmeler yetki belgeleri için yıllık 20.000 TL ödeme yükümlülüğü altına girecektir.

4. Noter ücreti zammı ne zaman başlıyor? Yeni tarife ve nispi harç uygulaması 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapılan işlemlerde mevcut tarife geçerlidir.

Bu değişiklik, özellikle yüksek fiyatlı ikinci el araç alım satımlarında noter maliyetlerini belirgin şekilde artıracak; alıcı ve satıcıların yeni sisteme göre plan yapması önem taşıyor.