Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Esenboğa'dan havalanan ve içinde Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad’ın bulunduğu VIP jet kalkıştan sonra radardan kayboldu; Ankara’da geniş güvenlik önlemi alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 22:58
Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da son dakika

Olayın ayrıntıları

23 Aralık 2025 gecesi, Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan ve VIP statüsünde uçuş gerçekleştiren özel bir jet, kalkıştan kısa süre sonra radar ekranından kayboldu. Uçakta Libya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed el-Haddad’ın bulunduğu bilgisi üzerine başkentte kırmızı alarm verildi.

Kule ile telsiz irtibatı, kalkıştan dakikalar sonra kesildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre; uçağın sinyalinin kesilmesi üzerine Ankara hava sahası, güvenlik prosedürleri gereği geçici olarak tüm sivil ve askeri uçuşlara kapatıldı. Bölgede arama tarama faaliyetleri, sinyal takibi üzerinden başlatıldı.

Libya Genelkurmay Başkanı kimdir?

Muhammed Ali Ahmed el-Haddad, Libya Silahlı Kuvvetleri'nin en tepe ismi, yani Genelkurmay Başkanıdır. Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı olan Libya ordusunu komuta etmektedir. Bazı kaynaklarda ismi Orgeneral Ahmet Haddad biçiminde de yer almıştır.

Edinilen bilgilere göre, radardan kaybolan uçakta Libya’nın en üst düzey askeri yetkilisi olan Orgeneral Muhammed Ali Ahmed el-Haddad bulunuyordu. Uçağın rotası ve teknik durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın teknik bir arıza mı yoksa bir güvenlik ihlali mi olduğu araştırılıyor.

Ankara’da güvenlik kaynakları, Esenboğa çevresinde geniş bir güvenlik çemberi oluşturdu. Olayla ilgili resmi kurumların yapacağı açıklamalar bekleniyor; bölgedeki arama ve inceleme çalışmaları sürüyor.

