Amasya Valisi Önder Bakan: 24 Kasım'da Öğretmenliğin Değeri Ölçülemez

Amasya Valisi Önder Bakan: 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Öğretmenliğin önemi ve saygınlığı vurgulandı

Amasya Valisi Önder Bakan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında öğretmenliği insanlık için hayati bir vazife olarak tanımladı. Bakan, öğretmenliğin hem fedakârlık hem de saygı gerektirdiğini ifade etti.

"Öğretmenlerimiz bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılmasında en büyük paya sahiptir. Öğretmenlik sevgi, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, bir o kadar da saygın bir meslektir."

Bakan, öğretmenlerin her birinin adeta bir irfan pınarı olduğuna dikkat çekerek, "öğretmenlerimizin güzel hasletlerle donattığı her evladımız huzurlu bir toplum, kurtarılmış bir gelecek ve filizlenmiş bir medeniyet demektir" ifadelerini kullandı.

Mesajında ayrıca Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) "Ben ancak bir muallim (öğretmen) olarak gönderildim" hadis-i şerifine atıfta bulunan Bakan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de "İnsanlık toplumunun en fedakâr, en saygıdeğer unsurları hiç şüphesiz öğretmenlerdir" sözünü hatırlattı.

"Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, saygıdeğer öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum," diyerek mesajını sonlandırdı.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYINLADIĞI MESAJINDA ÖĞRETMENLİĞİN DÜNYANIN EN KUTSAL MESLEKLERİNDEN BİRİ OLDUĞUNU BELİRTEN VALİ BAKAN, "ÖĞRETMENLERİMİZ BİLGİNİN ÜRETİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE GELECEĞE AKTARILMASINDA EN BÜYÜK PAYA SAHİPTİR. ÖĞRETMENLİK SEVGİ, ÖZVERİ, SABIR VE HOŞGÖRÜ İSTEYEN, BEDELİ HİÇBİR MADDİ KARŞILIKLA ÖLÇÜLEMEYECEK KADAR DEĞERLİ, BİR O KADAR DA SAYGIN BİR MESLEKTİR. HER BİRİ ADETA BİR İRFAN PINARI OLAN ÖĞRETMENLERİMİZİN GÜZEL HASLETLERLE DONATTIĞI HER EVLADIMIZ HUZURLU BİR TOPLUM, KURTARILMIŞ BİR GELECEK VE FİLİZLENMİŞ BİR MEDENİYET DEMEKTİR" İFADELERİNİ KULLANDI.