Amasya Valisi Önder Bakan: 24 Kasım'da Öğretmenliğin Değeri Ölçülemez

Amasya Valisi Önder Bakan, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında öğretmenliği sevgi, özveri, sabır ve hoşgörü gerektiren, maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli bir meslek olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 18:28
Amasya Valisi Önder Bakan: 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Öğretmenliğin önemi ve saygınlığı vurgulandı

Amasya Valisi Önder Bakan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında öğretmenliği insanlık için hayati bir vazife olarak tanımladı. Bakan, öğretmenliğin hem fedakârlık hem de saygı gerektirdiğini ifade etti.

"Öğretmenlerimiz bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılmasında en büyük paya sahiptir. Öğretmenlik sevgi, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli, bir o kadar da saygın bir meslektir."

Bakan, öğretmenlerin her birinin adeta bir irfan pınarı olduğuna dikkat çekerek, "öğretmenlerimizin güzel hasletlerle donattığı her evladımız huzurlu bir toplum, kurtarılmış bir gelecek ve filizlenmiş bir medeniyet demektir" ifadelerini kullandı.

Mesajında ayrıca Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) "Ben ancak bir muallim (öğretmen) olarak gönderildim" hadis-i şerifine atıfta bulunan Bakan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de "İnsanlık toplumunun en fedakâr, en saygıdeğer unsurları hiç şüphesiz öğretmenlerdir" sözünü hatırlattı.

"Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, saygıdeğer öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum," diyerek mesajını sonlandırdı.

