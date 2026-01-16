Aydın'da 188 bin 343 Öğrenci Karnelerini Aldı — Vali Canbolat Umurbey İlkokulu'nda

Aydın’da 877 okulda eğitim gören 188 bin 343 öğrenci karne sevincini yaşadı; Umurbey İlkokulu’nda karneleri Vali Yakup Canbolat verdi. Tatil 19-30 Ocak arası.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:55
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:55
Aydın'da 188 bin 343 Öğrenci Karnelerini Aldı — Vali Canbolat Umurbey İlkokulu'nda

Aydın'da 188 bin 343 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Umurbey İlkokulu'nda tören: Karneler Vali Yakup Canbolat'tan

Aydın'da 2025-26 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, il genelinde eğitim gören 188 bin 343 öğrenci bugün karnelerini aldı. Kentteki eğitim faaliyetleri 877 okul çatısı altında sürdürülüyor.

Umurlu Umurbey İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrenciler karnelerini Aydın Valisi Yakup Canbolat ve protokol üyelerinin elinden teslim aldı. Törende, karne sevincini yaşayan öğrencilere öğretmenleriyle birlikte moral verildi; bu kapsamda 15 bin 750 öğretmen de yarıyıl tatiline girdi.

Törende sınıfları ziyaret eden Vali Canbolat, öğrencilerle sohbet ederek tatillerini verimli değerlendirmeleri temennisinde bulundu. Vali Canbolat, 'Tüm öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyor, güzel bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum' dedi.

Yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak olup, ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihlerinde yapılacak. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi ise 26 Haziran'da sona erecek.

AYDIN'DA YARI YIL TATİLİNE GİREN 188 BİN 343 ÖĞRENCİ KARNE HEYECANI YAŞARKEN, UMURBEY İLKOKULU...

AYDIN'DA YARI YIL TATİLİNE GİREN 188 BİN 343 ÖĞRENCİ KARNE HEYECANI YAŞARKEN, UMURBEY İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ KARNELERİNİ VALİ YAKUP CANBOLAT'IN ELİNDEN ALDI.

AYDIN'DA YARI YIL TATİLİNE GİREN 188 BİN 343 ÖĞRENCİ KARNE HEYECANI YAŞARKEN, UMURBEY İLKOKULU...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Down Sendromlu Öğrenci Muhammed Said İlk Karnesini Aldı
2
Akyaka’da Kürekdere İlkokulu’nda Karne Coşkusu
3
Halk Eğitimi'nde Kritik Kotalar: On Binlerce Eğitmen İşsiz, Haciz Tehdidi
4
Yıldırım'da Karne Coşkusu: Başkan Oktay Yılmaz Öğrencilerle Buluştu
5
Lice'de Kütüphane Kuruldu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin 'Geleceğe Umut Ekenler' Projesi
6
Bartın'da Karne Heyecanı: 30 Bin Öğrenci Ara Tatile Başladı
7
BŞEÜ’de Özel Eğitim Öğrencileri Oyunla Öğrenmenin Keyfini Yaşadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları