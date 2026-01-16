Aydın'da 188 bin 343 Öğrenci Karnelerini Aldı — Vali Canbolat Umurbey İlkokulu'nda

Aydın'da 188 bin 343 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Umurbey İlkokulu'nda tören: Karneler Vali Yakup Canbolat'tan

Aydın'da 2025-26 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, il genelinde eğitim gören 188 bin 343 öğrenci bugün karnelerini aldı. Kentteki eğitim faaliyetleri 877 okul çatısı altında sürdürülüyor.

Umurlu Umurbey İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrenciler karnelerini Aydın Valisi Yakup Canbolat ve protokol üyelerinin elinden teslim aldı. Törende, karne sevincini yaşayan öğrencilere öğretmenleriyle birlikte moral verildi; bu kapsamda 15 bin 750 öğretmen de yarıyıl tatiline girdi.

Törende sınıfları ziyaret eden Vali Canbolat, öğrencilerle sohbet ederek tatillerini verimli değerlendirmeleri temennisinde bulundu. Vali Canbolat, 'Tüm öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyor, güzel bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum' dedi.

Yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak olup, ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihlerinde yapılacak. 2025-2026 eğitim öğretim dönemi ise 26 Haziran'da sona erecek.

