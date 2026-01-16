Karasu’da 12 bin 74 Öğrenci Karne Sevinciyle Yarıyıl Tatiline Girdi

2025-2026 birinci dönemi sona eren Karasu’da 12 bin 74 öğrenci, Adatepe İlk ve Ortaokulu’ndaki törende karnelerini alıp yarıyıl tatiline başladı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 14:45
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:45
Tören Adatepe İlk ve Ortaokulu’nda, ilçe protokolü katılımıyla gerçekleşti

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Karasu’da düzenlenen karne töreniyle öğrenciler yarıyıl tatiline uğurlandı. Törene ilçe protokolü de katıldı.

İlçe genelinde eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenci ve öğretmen sayıları şöyle: Okul öncesinde 1.518, ilkokulda 4.235, ortaokulda 3.884 ve lisede 2.437 olmak üzere toplam 12 bin 74 öğrenci ile 806 öğretmen birinci dönemi tamamladı.

Karne töreni Adatepe İlk ve Ortaokulunda yapıldı. Program, okul öğrencilerinin sergilediği halk oyunları gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından Kaymakam Mehmet Uğur Arslan ve beraberindeki protokol üyeleri öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim öğretim yılının ilk yarısını değerlendirdi.

Protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini takdim etti ve başarılar diledi. Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, okuma yazmayı yeni öğrenen öğrencilere ayrıca kitap hediye etti.

Tören, öğrenci ve öğretmenlerin yarıyıl tatiline başlamasıyla sona erdi.

