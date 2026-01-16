Balıkesir'de 197 Bin Öğrenci Karne Alıp Yarıyıl Tatiline Girdi

Balıkesir'de 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona erdi; yaklaşık 197 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:58
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:58
Balıkesir'de 2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. İl genelinde yaklaşık 197 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.

İlde eğitim faaliyetleri, toplam 1.054 eğitim kurumu'nda, 196 bin 628 öğrenci ve 17 bin 765 öğretmenin yoğun emek ve çalışmasıyla başarıyla yürütüldü. Dönem sonu törenleri kapsamında öğrenciler karne heyecanını kutladı ve uzun süren dönem yorgunluğunu bu coşkuyla attı.

Merkez Zafer İlkokulu'nda Anlamlı Tören

Karesi ilçesindeki Merkez Zafer İlkokulu anlamlı bir karne törenine ev sahipliği yaptı. Törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ulaş Taka, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günü ve Şube Müdürü Cemalettin Yüceer katıldı.

Vali Ustaoğlu: "Tatili verimli değerlendirin"

Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini tek tek takdim eden Vali İsmail Ustaoğlu, çocukların heyecanına ortak oldu. Öğretmenlerle de bir araya gelerek eğitimin toplumdaki hayati önemine değinen Ustaoğlu, öğrencilere şu mesajı verdi: "2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci yarıyıl karnelerini alan tüm evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Sevgili öğrencilerimize, kıymetli velilerimize ve fedakar öğretmenlerimize hep birlikte huzur içerisinde geçirecekleri, dinlenecekleri ve yenilenecekleri güzel bir yarıyıl tatili diliyorum."

Tören sonrası değerlendirmede bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Balıkesir'de eğitimin kalitesini artırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Kal, öğrencilerin ve öğretmenlerin bu kısa molayı dinlenerek ve yeni döneme enerji depolayarak geçirmelerinin önemine vurgu yaptı.

