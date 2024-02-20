Başarılı çocuk yetiştirmenin sırları neler? Bilim İşte böyle diyor...

Çocuğunuzun hayatında en büyük etkiye sahip olan sizsiniz. Çocuğunuzun kişiliği, yetenekleri, ilgi alanları, değerleri, duyguları, davranışları ve başarıları sizin ona verdiğiniz eğitim, destek, sevgi ve örnek olma ile şekillenir. Peki çocuğunuz nasıl daha başarılı olur? İşte bilim gözüyle ne yapılması gerektiği...

ÇOCUKTA BAŞARIYI ARTIRMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

* Çocuğunuzun ilgi alanlarını destekleyin. Çocuğunuzun neye meraklı olduğunu, hangi konularda yetenekli olduğunu gözlemleyin ve ona bu alanlarda gelişmesi için fırsatlar sunun. Çocuğunuzun ilgi alanlarına saygı duyun ve onu zorlamadan yönlendirin.







* Çocuğunuzun özgüvenini geliştirin. Çocuğunuzun başarılarını takdir edin, başarısızlıklarında onu teselli edin ve tekrar denemesi için cesaretlendirin. Çocuğunuzun kendine güvenmesi için ona güvenin, ona seçim yapma ve sorumluluk alma hakkı verin. Çocuğunuzun fikirlerine değer verin ve onu dinleyin.

* Çocuğunuzun öğrenme isteğini canlı tutun. Çocuğunuzun merakını ve araştırma ruhunu besleyin. Ona yeni şeyler öğretin, öğrenmesi için kaynaklar sağlayın, sorular sorun ve sorularına cevap verin. Çocuğunuzun öğrenmeye hevesli olması için ona örnek olun, siz de yeni şeyler öğrenmeye çalışın.

* Çocuğunuzun yaratıcılığını destekleyin. Çocuğunuzun hayal gücünü ve yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek için ona farklı etkinlikler sunun. Ona resim yapma, müzik yapma, hikaye yazma, oyun kurma gibi yaratıcı faaliyetlerde bulunma imkanı verin. Çocuğunuzun yaratıcı ürünlerini takdir edin ve onunla paylaşın.

* Çocuğunuzun problem çözme becerisini geliştirin. Çocuğunuzun karşılaştığı zorlukları ve sorunları onun yerine çözmek yerine, ona rehberlik edin ve kendi çözümlerini bulmasına yardımcı olun. Ona problem çözme stratejileri öğretin, farklı alternatifler sunun, mantıklı düşünmesini ve sonuçları değerlendirmesini sağlayın.





* Çocuğunuzun sosyal becerilerini geliştirin. Çocuğunuzun arkadaş edinmesi, başkalarıyla iletişim kurması, iş birliği yapması, empati kurması ve çatışma çözmesi gibi sosyal becerilerini geliştirmek için ona fırsatlar yaratın. Ona sosyal ortamlara katılma, farklı insanlarla tanışma, grup çalışmalarına katılma gibi imkanlar verin. Çocuğunuzun sosyal ilişkilerinde ona destek olun, onu anlayın ve yönlendirin.

* Çocuğunuzun duygusal becerilerini geliştirin. Çocuğunuzun duygularını tanımasına, ifade etmesine ve yönetmesine yardımcı olun. Ona duygularını anlatması için fırsat verin, onu dinleyin ve anlayın. Ona duygularını nasıl kontrol edebileceğini, sakinleşebileceğini, rahatlayabileceğini öğretin. Çocuğunuzun duygusal durumuna saygı duyun ve onu kabul edin.

* Çocuğunuzun ahlaki değerlerini geliştirin. Çocuğunuzun doğruyu yanlıştan ayırt etmesine, vicdanlı ve dürüst olmasına, adaletli ve saygılı davranmasına yardımcı olun. Ona ahlaki değerleri öğretin, ona örnek olun, onu olumlu davranışlara yönlendirin. Çocuğunuzun ahlaki gelişimine önem verin ve onu destekleyin.





* Çocuğunuzun fiziksel gelişimine katkıda bulunun. Çocuğunuzun sağlıklı ve dengeli beslenmesine, yeterli uyumasına, düzenli egzersiz yapmasına ve temizliğine dikkat edin. Ona spor yapma, doğada vakit geçirme, hareketli oyunlar oynama gibi fırsatlar sunun. Çocuğunuzun fiziksel gelişimini takip edin ve ona gereken desteği verin.

* Çocuğunuzun mutluluğunu ön planda tutun. Çocuğunuzun başarılı olması için ona baskı yapmayın, onu zorlamayın, onu kendi isteklerinize göre şekillendirmeye çalışmayın. Çocuğunuzun kendine özgü kişiliğine, yeteneklerine, ilgi alanlarına saygı duyun ve onu olduğu gibi sevin. Çocuğunuzun mutlu olması için ona sevgi, ilgi, güven, özgürlük, eğlence, oyun gibi ihtiyaçlarını karşılayın. Çocuğunuzun mutluluğunu önemseyin ve onunla paylaşın.