Anne babalara okul yolu kapandı! MEB'den flaş veli kararı

Türkiye genelindeki öğrenci velilerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı, son aldığı kararla birlikte öğrenci velilerinin artık okullara randevu almadan giriş yapamayacaklarını duyurdu. Bu karar, öğrenci velilerinin okula istedikleri zaman giderek okul müdürleri ve öğretmenlerle iletişim kurma alışkanlıklarını değiştirecek nitelikte. Artık önceden randevu almadan okula gitmek mümkün olmayacak.

Öğrenci velilerinin bu yeni düzenlemeye uyum sağlaması ve okul ziyaretleri için önceden randevu alarak işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekecek. Böylelikle, okul yönetiminin daha organize bir şekilde çalışması ve güvenlik önlemlerinin daha etkin bir biçimde uygulanması hedefleniyor.

VELİLER ARTIK OKULA RANDEVU ALMADAN GİDEMİYECEK!





Öğrenci velilerini yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı, artık velilerin okul müdürü ve öğretmenlerle görüşebilmesi için randevu sistemi getireceğini duyurdu. Bu yeni uygulamaya göre, veliler istedikleri zaman okula giderek öğretmenleriyle görüşemeyecekler.

Yeni "Veli Randevu Sistemi" ile veliler, görüşme taleplerini e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirebilecekler. Okulların internet sitelerinde yer alan bu sistem sayesinde, veliler öğretmenlerle randevu alabilecekler.

Uygulamaya göre, öğretmenlerin boş zamanlarına göre randevu ataması yapılacak. Randevu alınacak haftadan önceki cuma günü öğle saatine kadar sistem açık tutulacak ve aynı gün öğleden sonra ise okul yönetimleri, öğretmenlere randevu saatlerini bildirecekler. Veliler, sisteme giriş yaparak randevu taleplerini iletebilecek, mevcut ve gelecek randevularını takip edebilecek ve gerektiğinde iptal edebilecekler.