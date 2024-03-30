Bist 100
9.142,4 0%
DOLAR
32,41 0,25%
EURO
35,2 -0,08%
ALTIN
2.310,9 0,09%

Anne babalara okul yolu kapandı! MEB'den flaş veli kararı

Veliler ve ebeveynler için kritik bir duyuru geldi. Veliler artık okula girişlerde yeni düzenleme ile karşılaşacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son kararıyla birlikte, velilerin okula girişlerinde randevu alması gerekecek. Bu değişiklik milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 30.03.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 20:17
Anne babalara okul yolu kapandı! MEB'den flaş veli kararı

Türkiye genelindeki öğrenci velilerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı, son aldığı kararla birlikte öğrenci velilerinin artık okullara randevu almadan giriş yapamayacaklarını duyurdu. Bu karar, öğrenci velilerinin okula istedikleri zaman giderek okul müdürleri ve öğretmenlerle iletişim kurma alışkanlıklarını değiştirecek nitelikte. Artık önceden randevu almadan okula gitmek mümkün olmayacak.

Öğrenci velilerinin bu yeni düzenlemeye uyum sağlaması ve okul ziyaretleri için önceden randevu alarak işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekecek. Böylelikle, okul yönetiminin daha organize bir şekilde çalışması ve güvenlik önlemlerinin daha etkin bir biçimde uygulanması hedefleniyor.

 

VELİLER ARTIK OKULA RANDEVU ALMADAN GİDEMİYECEK!

VELİLER ARTIK OKULA RANDEVU ALMADAN GİDEMİYECEK!

Öğrenci velilerini yakından ilgilendiren önemli bir değişiklik duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı, artık velilerin okul müdürü ve öğretmenlerle görüşebilmesi için randevu sistemi getireceğini duyurdu. Bu yeni uygulamaya göre, veliler istedikleri zaman okula giderek öğretmenleriyle görüşemeyecekler.

Yeni "Veli Randevu Sistemi" ile veliler, görüşme taleplerini e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirebilecekler. Okulların internet sitelerinde yer alan bu sistem sayesinde, veliler öğretmenlerle randevu alabilecekler.

Uygulamaya göre, öğretmenlerin boş zamanlarına göre randevu ataması yapılacak. Randevu alınacak haftadan önceki cuma günü öğle saatine kadar sistem açık tutulacak ve aynı gün öğleden sonra ise okul yönetimleri, öğretmenlere randevu saatlerini bildirecekler. Veliler, sisteme giriş yaparak randevu taleplerini iletebilecek, mevcut ve gelecek randevularını takip edebilecek ve gerektiğinde iptal edebilecekler.

İLGİLİ HABERLER

Hane başı 7.250 TL bayram yardımınızı alın! SGK şartları duyurdu

Hane başı 7.250 TL bayram yardımınızı alın! SGK şartları duyurdu

Halkbank 2024'ün bombasını patlattı! 1200 TL- 1500 TL anında ödüyor

Halkbank 2024'ün bombasını patlattı! 1200 TL- 1500 TL anında ödüyor

İstanbul, Ankara, İzmir ve o iller hazır olsun! Gece yarısı başlayacak

İstanbul, Ankara, İzmir ve o iller hazır olsun! Gece yarısı başlayacak

Emekli aylığı 10.200 TL üzeri olana 4'lü müjde! Hemen kontrol edin

Emekli aylığı 10.200 TL üzeri olana 4'lü müjde! Hemen kontrol edin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 devamsızlık affında son durum ne? 2024 devamsızlık affı hangi sınıfları kapsıyor?
2
Öğretmenlerin yüzü gülecek! MEB duyurdu: Yeni promosyon ödemesi yolda
3
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Ek ders ücretleri 4 Mart’ta hesaplarda
4
Anne babalara okul yolu kapandı! MEB'den flaş veli kararı
5
Milyonlarca öğrenci şaşkına dönecek! MEB'den flaş ders saati kararı!
6
YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! YÖK'ten son dakika sürprizi geldi
7
O illerde 18 Mart'ta okullar tatil! MEB'den milyonlarca öğrenciyi sevindiren karar

32 gün bekleyen 46 bin TL'yi cebine koyacak! Olmaz demeyin oluyor

İstanbul, Ankara, İzmir ve o iller hazır olsun! Gece yarısı başlayacak

Anne babalara okul yolu kapandı! MEB'den flaş veli kararı

Hane başı 7.250 TL bayram yardımınızı alın! SGK şartları duyurdu

Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı

31 Mart'a kadar başvurana 7500 TL nakit para! Başvurmayanın hakkı yanar

Bunları yapan çürük dişleri unutuyor! Aksine bembeyaz yapacak

Maaşlar beklenmeden 31.000 TL promosyon hesaplara anında geçiyor!

Aylık 2500 TL kira desteği! Cumartesi sabahı açıklandı hemen verilecek

Cayır cayır yağ yakan Türk kahvesi tarifi! 7 kilo birden verdiriyor

Emekli aylığı 10.200 TL üzeri olana 4'lü müjde! Hemen kontrol edin

Halkbank 2024'ün bombasını patlattı! 1200 TL- 1500 TL anında ödüyor