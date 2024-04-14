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Açıköğretim öğrencilerine duyuruldu! 3. Döneme ait alınan kararlarda önemli nokta

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıköğretim öğrencileri için önemli bir karar verildi.

Yayın Tarihi: 14.04.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 22:43
Açıköğretim öğrencilerine duyuruldu! 3. Döneme ait alınan kararlarda önemli nokta

Açıköğretim öğrencilerini ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklama kapsamında Açıköğretim öğrencilerini ilgilendiren haber geldi. LGS sınavına girecek olan öğrenciler için yapılacak oturum belli olurken ayrıca mezun ya da mezun durumda olan öğrencilerin de sınava gireceği kararı alındı. 

Bildiğiniz gibi LGS sınavı çocukların hayatının temellerini attığı bir sınav olmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan son açıklama kapsamında Açıköğretim öğrencilerini ilgilendiren bir haber geldi. Öğrencileri memnun edecek olan bu haber kapsamında 2024 yılı merkezi sınav başvuru uygulama kılavuzu paylaşıldı. 

Açıköğretim Ortaokulunda okuyan öğrencileri ilgilendiren bu karar kapsamında detaylar açıklandı. Bildiğiniz gibi bu yıl LGS sınavı 2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. Türkiye genelinde ilk oturum 9.30'da başlayacak olup ikinci oturum 11.30'da yapılacak. 2023-2024 yılı eğitim-öğretim yılı içerisinde ise mezun veya mezun olabilecek olan öğrencilerin de sınava girebileceği belirtildi. Yurtdışında ise e-okula başvurusu olmayan kişiler Türkiye'de ki 8. sınıf seviyesinde olan öğrencilerin sınava gireceği kararı alındı. 

Konuyla ilgili yeni karar olması halinde sitemizi takipte kalarak bilgi sahibi olabilirsiniz. 

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