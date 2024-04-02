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Üniversitelere flaş YKS kararı! Şart kaldırıldı: Direkt alım yapılacak

Yeni YÖK düzenlemeleriyle dünya sıralamasında ilk 400'de yer alan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilmesi, Türkiye'nin eğitimin uluslararasılaşması yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Detaylar burada…

Yayın Tarihi: 02.04.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 00:42
Üniversitelere flaş YKS kararı! Şart kaldırıldı: Direkt alım yapılacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilere yönelik yeni denklik düzenlemesini açıkladı. İşte detaylar...

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SON DAKİKA HABERİ YÖK: DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 400'DE YER ALAN ÜNİVERSİTE MEZUNLARINA DOĞRUDAN DENKLİK VERİLECEK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yurt dışında yüksek öğrenim görmek isteyenlere ilişkin önemli bir düzenleme yapıldı. Buna göre; “İlk 400'e giren üniversitelerin mezunlarına doğrudan denklik verilecek, ilk 1000'e giren üniversitelerden mezun olanların YKS'ye girme zorunluluğu olmayacak.”

Yükseköğretim Kurulu, denklik işlemlerine ilişkin 15 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yabancı yükseköğretim diplomalarının tanınması ve denkliğine ilişkin Yönetmelik'te yapılan değişikliklerin uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesine yönelik usul ve esasları belirleyerek yayımladı.

"İLK 400'E DOĞRUDAN DENKLİK"

Belirlenen usul ve esaslara göre: "Sıralamada ilk 400'e giren üniversite mezunlarının doğrudan denkliği ve YKS sınavına (Yükseköğretim kurumlarının sınavları) girme zorunluluğu yoktur."

Üç yükseköğretim derecelendirme kuruluşunda ilk 400 okul arasında yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları da dahil olmak üzere tüm programlarından mezun olanlar, YÖK tarafından kabul edilen uluslararası öğrenciler doğrudan denklikten yararlanabilecek.

"İLK 1000'DE YKS'YE GİRME ZORUNLULUĞU YOK"

Aynı sıralama kuruluşlarında ilk 1000'de yer alan üniversiteler için daha önce olduğu gibi geçiş gerektiren fakülteler dahil tüm alanlarda eşdeğer kayıt yapılacak ancak YKS sınavına girme zorunluluğu olmayacak.

İlk 1000 üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanlar denklik başvurusunda bulunacak ve başvuruları transkriptlerine göre bireysel olarak incelenerek karara bağlanacak. İlk 1000'de yer almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS'ye girip geçme koşullarını sağlamaları gerekmektedir.

İlk 1000'e girmeyen bir üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olan öğrenciler YKS'ye girecek. İlgili YKS programının geçme koşullarını sağlamaları durumunda denklik başvuruları kabul edilecek ve transkriptleri ayrı ayrı incelenecektir.

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