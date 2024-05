KPSS başvuru ücretlerine okkalı zam! Bu fiyat memur olmaktan vazgeçirir

KPSS adayları bu haberi dikkatli okusun! Ücretler ve başvuru tarihleri belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS ADAYLARINA DUYURU

KPSS adayları başvuru tarihlerini ve sınav ücretlerini yakından araştırıyor. KPSS lisans için başvuru tarihleri 3 Mayıs ile 15 Mayıs tarihleri olarak açıklandı. Bu kapsamda KPSS Lisans için 3 Mayıs ile 15 Mayıs, KPSS ön lisans için 13 Haziran ile 2 Temmuz, KPSS ortaöğretim için 18 Temmuz ile 30 Temmuz, DHBT için 9 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında başvurular yapılabilecek. KPSS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra oluşturulabilecek ve ödemeler de online olarak yapılabilecek. KPSS lisans için 350 TL, KPSS ön lisans için 225 TL, KPSS ortaöğretim için 150 TL, DHBT için 100 TL sınav ücreti belirlendi.





Adayların her bir oturum için 350 TL ödeme yapması gerekiyor. KPSS Lisans için Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları 14 Temmuz tarihinde, Alan Bilgisi sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. ÖABT 4 Ağustos tarihinde yapılacak. DHBT ise 22 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene adaylar KPSS Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarında her oturum için 150 TL, Alan Bilgisi sınavlarında her oturum için 100 TL, ÖABT için 150 TL ödeme yapılıyordu. Yani ücretler iki katı üstünde artmış oldu. Lisans oturumları için başvurular 3 Mayıs ile 15 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak kolaylıkla yapılabiliyor.