DOLAR
42,69 -0,21%
EURO
50,12 -0,01%
ALTIN
5.872,81 -0,36%
BITCOIN
3.953.315,89 -1,15%

Bayburt'ta İnsan Hakları Günü: Filistin ve Doğu Türkistan Vurgusu

Bayburt'ta düzenlenen programda Filistin ve Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri vurgulandı; elde edilen gelir İl Müftülüğü aracılığıyla Filistin'e gönderilecek.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 08:04
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 08:16
Bayburt'ta İnsan Hakları Günü: Filistin ve Doğu Türkistan Vurgusu

Bayburt'ta İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası etkinliğinde Filistin ve Doğu Türkistan mesajı

Bayburt'ta, İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kapsamında Şehit Sebahattin Bozo Ortaokulu tarafından düzenlenen programda Filistin ve Doğu Türkistan halklarının yaşadığı insan hakları ihlalleri ve çekilen sıkıntılara dikkat çekildi. Etkinlik davetliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Program kapsamında öğrenciler tarafından seslendirilen şiirler ve sahnelenen oratoryo ile iki bölgedeki insan hakları sorunları duygulu ve etkileyici bir şekilde aktarıldı. Öğrencilerin performansları izleyicilerden tam not aldı.

Ödül töreninin ardından, Filistin yararına düzenlenen hayır çarşısının açılışı yapıldı. Hayır çarşısında yöresel lezzetlerin yanı sıra çeşitli yiyecekler ve el emeği ürünler satışa sunuldu; ürünler okul velileri ve öğretmenlerinin katkılarıyla hazırlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, programla ilgili olarak şunları söyledi: "Dünya İnsan Hakları Günü çerçevesinde Şehit Sebahattin Bozo Ortaokulu tarafından düzenlenen programa katılım sağladık. Programda özellikle Filistin ve Doğu Türkistan halkının çekmiş oldukları sıkıntıları öğrencilerimizle paylaştık. Programın devamında okulumuzun velileri ve öğretmenleri tarafından el emeği göz nuru ürünlerin satışının yapıldığı hayır çarşısının açılışını yaptık. Velilerimiz ve ilimizin protokolüyle hayır çarşısını gezdik. Buradan elde edilecek gelir, Filistin halkının yaralarını sarmak üzere Filistin’e gönderilecek".

Katılım ve gelirin yönlendirilmesi

Programa Bayburt Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar hayır çarşısını gezerek alışveriş yaptı. Elde edilecek gelir, İl Müftülüğü aracılığıyla Filistin'e gönderilecek.

İNSAN HAKLARI GÜNÜ'NDE FİLİSTİN VE DOĞU TÜRKİSTAN VURGUSU YAPILDI

İNSAN HAKLARI GÜNÜ'NDE FİLİSTİN VE DOĞU TÜRKİSTAN VURGUSU YAPILDI

İNSAN HAKLARI GÜNÜ'NDE FİLİSTİN VE DOĞU TÜRKİSTAN VURGUSU YAPILDI

İLGİLİ HABERLER

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi
2
Bayburt'ta İnsan Hakları Günü: Filistin ve Doğu Türkistan Vurgusu
3
İlhan Kılıçözü Fen Lisesi'nden İlk 'Öğrenci Çalıştay': Yapay Zeka Sunumları
4
Elazığ'da Ücretsiz YKS Deneme Sınavı — 13-14 Aralık
5
Altıntaş'ta Zafer İlkokulu'nun "Okuyan Nesil" Projesi Tanıtıldı
6
Mersin'de MERCEK ile Kadınlar Mesleğe ve İstihdama Adım Atıyor
7
TEGV Muradiye’de: Vanlı Çocuklara Nitelikli Eğitim Desteği Sürüyor

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları