Bayburt'ta İnsan Hakları Günü: Filistin ve Doğu Türkistan Vurgusu

Bayburt'ta İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası etkinliğinde Filistin ve Doğu Türkistan mesajı

Bayburt'ta, İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kapsamında Şehit Sebahattin Bozo Ortaokulu tarafından düzenlenen programda Filistin ve Doğu Türkistan halklarının yaşadığı insan hakları ihlalleri ve çekilen sıkıntılara dikkat çekildi. Etkinlik davetliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Program kapsamında öğrenciler tarafından seslendirilen şiirler ve sahnelenen oratoryo ile iki bölgedeki insan hakları sorunları duygulu ve etkileyici bir şekilde aktarıldı. Öğrencilerin performansları izleyicilerden tam not aldı.

Ödül töreninin ardından, Filistin yararına düzenlenen hayır çarşısının açılışı yapıldı. Hayır çarşısında yöresel lezzetlerin yanı sıra çeşitli yiyecekler ve el emeği ürünler satışa sunuldu; ürünler okul velileri ve öğretmenlerinin katkılarıyla hazırlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, programla ilgili olarak şunları söyledi: "Dünya İnsan Hakları Günü çerçevesinde Şehit Sebahattin Bozo Ortaokulu tarafından düzenlenen programa katılım sağladık. Programda özellikle Filistin ve Doğu Türkistan halkının çekmiş oldukları sıkıntıları öğrencilerimizle paylaştık. Programın devamında okulumuzun velileri ve öğretmenleri tarafından el emeği göz nuru ürünlerin satışının yapıldığı hayır çarşısının açılışını yaptık. Velilerimiz ve ilimizin protokolüyle hayır çarşısını gezdik. Buradan elde edilecek gelir, Filistin halkının yaralarını sarmak üzere Filistin’e gönderilecek".

Katılım ve gelirin yönlendirilmesi

Programa Bayburt Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar hayır çarşısını gezerek alışveriş yaptı. Elde edilecek gelir, İl Müftülüğü aracılığıyla Filistin'e gönderilecek.

