Prof. Dr. Hasan Uslu yeniden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü oldu

Prof. Dr. Hasan Uslu, 2025/478 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi rektörlüğüne yeniden atandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 01:05
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 01:05
Atama kararı ve yayımlanma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla gerçekleştirilen rektör atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. 2025/478 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Uslu yeniden atandı. Böylece Prof. Dr. Uslu, görevine yeni dönemde de devam etme yetkisi aldı.

Görevdeki performans ve geçmiş dönem

Prof. Dr. Hasan Uslu, ilk olarak 5 Ekim 2021 tarihinde rektör olarak atanmış; üniversitenin akademik vizyonunu genişletme, fiziki kapasitesini güçlendirme ve öğrenci merkezli projeler geliştirme konularında öne çıkmıştı.

Akademik geçmiş ve kariyer yolu

1980 yılında Niğde’de doğan Uslu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını 2005, doktorasını ise 2009 yılında aynı üniversitenin Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde tamamladı.

Akademik kariyerine 2007-2009 yılları arasında Beykent Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Uslu, 2009-2011 yılları arasında aynı üniversitede Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 2011 yılında Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçent unvanına layık görüldü. 2011-2016 yıllarında Beykent Üniversitesi’nde Doçent, 2017-2018 yıllarında Esenyurt Üniversitesi’nde Profesör, 2018-2019 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Profesör olarak çalıştı. 2019 Mayıs ayında memleketi Niğde’ye dönerek Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde Profesör olarak görev almaya başladı.

Yönetsel görevler ve kişisel bilgi

İstanbul Aydın Üniversitesi ve Esenyurt Üniversitesinda Rektör Yardımcılığı, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekilliği, MYO Müdürlüğü ve Konservatuvar Müdürlüğü gibi görevlerde bulunan Prof. Dr. Uslu, evli ve bir çocuk babasıdır.

