Bir Kare, Bin Kelime: "Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı" Eğitimi Adana'da

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bir Kare, Bin Kelime" isimli "Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı" eğitimi, Çukurova Kalkınma Ajansında yapıldı. Program, haber üretiminde görselin gücünü ve etik kullanımın önemini ön plana çıkardı.

Eğitimde öne çıkan ifadeler

İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, fotoğrafın doğru, etik ve etkili kullanımına vurgu yaptı. Yalınız, "Haber fotoğrafçılığı yalnızca bir görüntü üretme işi değil; bir gerçeği, bir duyguyu, bir tanıklığı ölümsüzleştirme sanatıdır. Haber fotoğrafçıları kimi zaman bir olayın tam ortasında, kimi zaman tarihe tanıklık edilen bir anın kenarında durur. Çektikleri tek bir fotoğraf, bazen uzun uzun anlatılan bir haberden çok daha etkili olabilir. İşte bu nedenle, ’Bir Kare Bin Kelime’ mottosu, mesleğin ruhunu en doğru şekilde ifade etmektedir" dedi.

Eğitmen ve içerik

Eğitimi Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Hacı Mehmet Acar verdi. Katılımcılara haberde fotoğraf kullanımının önemi aktarılarak, teknik ve etik boyutlarda farkındalık sağlandı.

Eğitimde, fotoğrafçılığın temel ilkeleri, kompozisyon kuralları, sanatsal ve estetik yaklaşımlar ile görsel habercilikteki etik sorumluluklar gibi haber fotoğrafçılığının kritik konuları ele alındı.

Kapanış

Eğitim, haber üretiminde fotoğrafın daha etkili kullanılmasına yönelik kazanımların paylaşılmasının ardından katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

