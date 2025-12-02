Bir Kare, Bin Kelime: "Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı" Eğitimi Adana'da

İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü, Çukurova Kalkınma Ajansında "Bir Kare, Bin Kelime" başlıklı haber fotoğrafçılığı eğitimini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:46
Bir Kare, Bin Kelime: "Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı" Eğitimi Adana'da

Bir Kare, Bin Kelime: "Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı" Eğitimi Adana'da

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bir Kare, Bin Kelime" isimli "Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı" eğitimi, Çukurova Kalkınma Ajansında yapıldı. Program, haber üretiminde görselin gücünü ve etik kullanımın önemini ön plana çıkardı.

Eğitimde öne çıkan ifadeler

İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, fotoğrafın doğru, etik ve etkili kullanımına vurgu yaptı. Yalınız, "Haber fotoğrafçılığı yalnızca bir görüntü üretme işi değil; bir gerçeği, bir duyguyu, bir tanıklığı ölümsüzleştirme sanatıdır. Haber fotoğrafçıları kimi zaman bir olayın tam ortasında, kimi zaman tarihe tanıklık edilen bir anın kenarında durur. Çektikleri tek bir fotoğraf, bazen uzun uzun anlatılan bir haberden çok daha etkili olabilir. İşte bu nedenle, ’Bir Kare Bin Kelime’ mottosu, mesleğin ruhunu en doğru şekilde ifade etmektedir" dedi.

Eğitmen ve içerik

Eğitimi Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Hacı Mehmet Acar verdi. Katılımcılara haberde fotoğraf kullanımının önemi aktarılarak, teknik ve etik boyutlarda farkındalık sağlandı.

Eğitimde, fotoğrafçılığın temel ilkeleri, kompozisyon kuralları, sanatsal ve estetik yaklaşımlar ile görsel habercilikteki etik sorumluluklar gibi haber fotoğrafçılığının kritik konuları ele alındı.

Kapanış

Eğitim, haber üretiminde fotoğrafın daha etkili kullanılmasına yönelik kazanımların paylaşılmasının ardından katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, "BİR KARE, BİN KELİME"...

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, "BİR KARE, BİN KELİME" İSİMLİ "BASINDA HABER FOTOĞRAFI KULLANIMI" BAŞLIKLI EĞİTİM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, "BİR KARE, BİN KELİME"...

İLGİLİ HABERLER

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Durağan’da Hastane Personeline Anne Sütü ve Emzirme Eğitimi
2
Mersin'de Eğitim Gündemi: İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci Toplantısı
3
Kozanlı Gençler Ankara'yı Gezdi: Kozan Belediyesi'nin Eğitim Turu
4
Bingöl Valisi Usta: 'Deprem değil, bina öldürür' — Depreme Hazırlık Eğitimi
5
Bir Kare, Bin Kelime: "Basında Haber Fotoğrafı Kullanımı" Eğitimi Adana'da
6
Düzce'de 'Ağaç Yaşken Eğilir' Eğitimi: Anaokulunda Yeşil Vatan Bilinci

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde