BŞEÜ'de Dijital Veriler ISO 27001:2023 ile Uluslararası Güvenceye Kavuştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), kurumsal bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini güvence altına almayı amaçlayan ISO 27001:2023 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası'na hak kazandı. Sertifika ile üniversitede öğrenci, personel ve kurumsal dijital verilerin uluslararası standartlar doğrultusunda korunması sağlandı.

Rektörün değerlendirmesi

"Üniversitemizde dijital verilerin güvenliği öncelikli konularımız arasında yer alıyor. ISO 27001:2023 sertifikasıyla birlikte öğrenci ve personel bilgilerinin korunması uluslararası standartlarla güvence altına alınmıştır. Bu belge, bilişim altyapımızın güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini açıkça ortaya koymaktadır. Bilgi güvenliğini sadece teknik bir konu olarak değil, kurumsal sorumluluğumuzun bir parçası olarak ele alıyoruz. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla hem idari hem de akademik süreçlerde veri güvenliğini sağlamayı hedefledik" ifadelerini kullandı.

Dijital altyapı ve yatırım

"Dijital dönüşüm sürecimiz kapsamında dersliklerimizin teknolojik donanımını yeniledik, bilgisayar laboratuvarlarımızda güvenliği artırdık ve sınav süreçlerini daha düzenli hale getirecek dijital sistemleri hayata geçirdik. Tüm bu adımlar, güvenli ve modern bir üniversite ortamı oluşturmak amacıyla atıldı Amacımız öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize güvenli, modern ve uluslararası standartlara uygun bir dijital üniversite ortamı sunmaktır"

BŞEÜ, aldığı sertifika ve hayata geçirdiği dijital yatırımlarla bilgi güvenliğini kurumsal bir öncelik olarak konumlandırıyor.

BŞEÜ’DE DİJİTAL VERİLER ULUSLARARASI STANDARTLA KORUNACAK BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI,